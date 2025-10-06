《初戀慢半拍》：緣來緣去，不乏新希望

加入最愛專欄 收藏文章

《初戀慢半拍》找來柯震東、徐若瑄演都市情緣，雖然不是青春時期的俊男美女，但略帶風霜傾訴，或許更有穿透力。這選角落在導演陳駿霖手上，不落俗套。柯震東變身遲鈍的水族店銷售、徐若瑄飾演風韻猶存的色情仲介。前者是性格上扭轉，不再是九把刀電影中的頑皮青年。後者語調沉着、眼神圓潤，但刻意老態。兩者年齡和世界觀之差，塑造得鮮明。引到編劇一大竅門，讓不應相遇的人偏偏有緣。

片中小洪（柯震東 飾）看店時不善言辭，制服上下班隨身。相親期間的社交障礙，文戲之生硬，令他的格格不入，顯而易見。在一臉猥瑣的表哥鼓動下，他到旅館召妓，卻迷上仲介樂樂（徐若瑄 飾）。層層意外後，迎來典型的姊弟戀動機，樂樂被風塵所累，和小洪純真相伴中，得到久違的撫慰。鏡頭跟拍兩人置於舊式歌廳，談心又探戈。演變到後來，哼唱《親密愛人》便進入夢幻歌舞，瞬間舞台化。就這樣，小洪誤闖了前輩的燈紅酒綠，但初戀般的好感，尤其清新。這真摯的有來有往，加上兩位演員稱職，過渡得流暢自然。

這麼反差的配搭，可想而知，有戲可看。兩人雖有羈絆，卻仍然心煩。樂樂兒子偉傑（范少勳 飾）打滾多年始終落魄，鏡頭一轉，不是兜售假貨，就是被高利貸窮追不捨。母子關係不到絕境不拉近，疏離多於和諧。同時小洪和偉傑年紀相仿，令人浮想樂樂和小洪相伴，是否投射了對晚輩的虧欠。當然這只是意猶未盡之處，電影沒有重點刻劃，卻帶出了層次。無獨有偶，另一邊廂的母親美玲（于子育 飾）則是樂樂相反，操縱慾令小洪變成媽寶。前半段運鏡最有動感的一刻，就是美玲放聲練歌，其他時候，小洪則沉寂或順從。美玲更好心做壞事，主導了戲中吵雜的場面。又是鬥嘴，又是大鬧警署，成為小洪、樂樂互相依戀的一大阻滯。

這樣看來，《初戀慢半拍》看似精闢，跌宕起伏。然而陳駿霖作為柏林影展得主（《一頁台北》），當年錯失金馬獎，口碑、票房都無甚起色，又難以視作冤枉。因為《初戀慢半拍》不太討喜，也不夠勇敢，即便是導演有意為之。當小洪、樂樂相遇相知，已親切美好，令人神往。美玲大大咧咧，前來攪局，令觀眾感情上排擠。儘管反映了敘事惹人代入，但看到美玲偏激阻撓，未免於心不忍，喪失共情。

結果小洪和樂樂終有親吻，但無疾而終。樂樂自認爛桃花，又借口因寂寞才情不自禁，轉而和偉傑重新安頓。此處的溫情，抵不上選擇小洪心滿意足。這個選擇，在觀眾看來，有現實考量，卻很窩囊。尤其大多電影都在言志，叫人自由奔放，強調自主。《初戀慢半拍》的無奈未至於牽強，卻略顯落伍。至於小洪經歷情傷後，肯搭話年少的女顧客，暗示曖昧的可能。縱使能演繹小洪在情傷後的成長，不再陷於被動。緣來緣去，不乏新希望。可是小洪對樂樂心動的描繪那麼生動又專注，此刻移情到別人，實在難以讚許。







