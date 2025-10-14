電影《她來找我》：Anne Hathaway也難救的一場失焦敘事實驗

加入最愛專欄 收藏文章

《她來找我》（She Came to Me）的陣容毫不敷衍，由辛丹斯電影節嘉許的麗碧嘉美拉（Rebecca Miller）執導，彼德丁拉基治（Peter Dinklage）和安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演夫妻，一邊是作曲天才，另一邊是心理諮詢師，在當年柏林影展開幕，堪稱體面。殊不知口碑失利，隔了兩年，這才上線流媒體。無甚期望下，以為當語調富層次的輕喜劇陶冶性情，但看畢全片，《她來找我》卻是意外的平庸之作。意外在於，電影不甘於拍知識分子打情罵俏，而是描繪隔代愛情，跨度較大。但那些打破預期的重點，又呈現得不夠精彩，所以平庸。

影片初段已帶出，彼德丁拉基治所飾的Steven不擅交際，除了性格孤僻，也源於靈感枯竭。 這種渾身不自在，於文藝片屢見不鮮。開拓之深，以費里尼（Fellini）的《八部半》（8½）為首，同屆柏林影展的《盛夏餘燼》（Afire）更貼切，同樣是閉門造車無用功，尤其焦躁。Steven 差在，出門便遇到女船長Katrina（瑪莉莎湯美 飾）的挑逗。

然而這段艷遇拍得彆扭，由Steven 才情滿溢的特徵，坦露內涵比性張力來得確切。看他被搭訕後誘惑，半推半就，近乎《畢業生》（The Graduate）中Mrs. Robinson 對Benjamin 那幾場膾炙人口的勾引。這是否可信， 一時半刻難定奪。只顯得Katrina 尋歡上癮，忘乎所以。期間氣氛尷尬，似乎有詼諧的潛質，但對白和表演都靈動有餘，欠缺風格。也許是故意低調，好讓後來Steven 把現實搬演成戲，兩者甚有差距。何謂戲劇化，便一目了然。但觀眾在當下，無處投入或享受，就遑論記憶猶新。何況Steven 有體貼入微的Patricia （安妮夏菲維）伺候，此刻自降品流，並不討好。

談及安妮夏菲維，她早已脫離《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的懵懂，變得成熟知性。也許是面相的變遷，比較適合演崩潰或壓抑，而不是單純的風韻猶存。所以安排她演的Patricia 走火入魔，由行醫時聽被客人坦白，自己是對方的性幻想對象。婚變過後，直接在那病患面前脫光。最後摒棄了俗世的心病，加入修女。這充滿矛盾的角色，通俗些形容，就是由科學投身玄學，價值觀落差大，是戲劇精髓。可惜 《她來找我》受限於篇幅，只強調了發洩的場面，虛張聲勢。畫面上展現轉折，簡單乾脆，卻流於表面。細節上也能看出編劇疏忽，明明Patricia 有嚴重潔癖，臥床時全家卻能坐在床邊，顯然是粗心大意。

當成年人因為感情的破敗，而東奔西走。《她來找我》把主軸移到了下一代脫離大人的陰霾，說白了，就是當代的羅密歐與朱麗葉，因為保守觀念而棒打鴛鴦，世代對立。《她來找我》在自由戀愛的年代，故意搬出了一名看重貞操的父親，誓要控告女兒男伴性侵，是兩情相悅也罷。於是要私奔結婚，Steven 調動人脈伸出援手，兩條線就此交織。

這段暗渡陳倉初是另一個階段的愛情，拍得唯美。全片的畫框有時縮窄，在此特別能強調情人的親密空間，拓闊後全景展現Steven 將這段佳話搬上舞台。果然是羅密歐與朱麗葉，卻是科幻音樂劇，用意莫過於呈現，想像力如何重塑現實，以至華美動人。但有多動人，就看美學和創意，可惜《她來找我》的戲中戲，只是不過不失，置景輕巧，呼應了角色的際遇，又未見天才的手筆。







