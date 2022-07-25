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又一年在疫症下舉行的書展。

雖然不少人說現在的書展因為各種政治/社會/文化原因已經不再值得去了……但作為書迷，當然不會想錯過這個一年一度的文化盛會吧。

去書展，有的人為了收藏限量簽名版書；有的人為了早買早享受「折扣書」；也有的人為了補購某些早已斷市的絕版舊書。

無論是甚麼原因都好，我一直相信「附庸風雅」總比「百無聊賴」好，而香港人也應該為我城如此獨特的「閱讀文化」現象感到慶幸。

講到「文化」，今年書展出版的新書中，本人最引頸期盼的一本是茹國烈先生（Louis）的《城市如何文化》。

茹國烈的大名，在藝術文化圈的朋友當然識得了。

作為現任香港藝術學院院長，Louis曾擔任西九文化區管理局表演藝術行政總監、香港藝術發展局行政總裁、香港藝術中心總幹事等要職，在藝術行政管理方面有逾30年豐富經驗。

由他去寫這本有關文化的專書，相信沒有多少人會懷疑他的「資格」。

有趣的是，他是在離職赴英修讀一科跟藝術或文化管理沒有任何關係的「城市學」碩士課程（Executive MSc in Cities）後才有寫這本書的念頭。

他的目的十分明確，就是希望透過在學一年期間的深入研讀（讀萬卷書）以及十多個歐亞城市的實地考察（行萬里路），發明一套適用於當代社會發展需要的概念框架（質化 ）和文化指標（量化），讓我們可以更精準地分析不同城市或區域的文化狀況和未來發展。

在書中，他把不同地方的文化歸納名為「BEAM」的四大類別以及十二個指標，包括：

1）信念和價值觀（Belief and Value）：種族、宗教、教育；

2）日常生活風格（Everyday lifestyle）：時尚、飲食、戶外及運動；

3）藝術和創造（Arts and Creation）：藝術、娛樂、閱讀；

4）記憶（Memories）：歷史文化、文化保育、非物質文化遺產。

例如，根據這個指標，大家能猜到在香港十八區中文化密度指標總數最高是那一個？

是一般人想像中最有文化的「中西區」或「灣仔區」？還是被視為最MK的「油尖旺區」？

又例如，根據BEAM的分析，西九文化區建成之後，香港就能自動「文化」起來嗎？

這些問題，他在書中都有詳盡的解說。

「文化不是城市的裝飾品。一個城市的文化，是要全城一起建設起來的。」真是可圈可點。

Louis認為，如果城市是一部生產文化的機器，我們每一個人都是機器操作人。

推薦大家買這本書來看看，加上Louis在書展講座的分享，相信會為還在香港努力的藝術工作者帶來不少新的啟發。







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