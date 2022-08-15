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在當代藝術界工作十多年了。

至今還會不時問自己：「我究竟所為何事？為誰而做？做得快樂嗎？」

認真回想，在不同階段，的確會為不同事情感到興奮，也會為達成不同的「目標」而感到快樂。

初入行時，入世未深，對於藝術界的理解還是非常片面；而我有限的藝術知識和exposure也很大程度局限了自己對於不同藝術品的理解和領會，因此所謂的「工作滿足感」，可能只是為客人完成了一場叫好又叫座的展覽，僅此而已。

但隨著時間的推移和經驗的累積，自己也不期然會受到身邊的一些擁有高超策劃和創意能力的人影響，進而追求更多（and hopefully）更深層次的東西，令自己對世事或對自身的修為有新的理解。

藝術能夠治愈我們的心靈嗎？

上月，有幸以「畢業生」身份參與香港中文大學專業進修學院《第二屆中國書法創作與理論研究 —— 高等文憑課程畢業作品展》。這個名為《墨路同行》的畢業展，本來定於2020年初舉行，後來由於疫情關係，展期一改再改；有些原定參展的同學亦因個人理由或已離港定居，最終無緣參展。

幸好，皇天不負有心人。我們還有一大班「不忘初心」的書法班同學，同心協力地克服了一次又一次因延期而產生的大大小小問題，堅持要把畢業展完成，做好為止。

展覽過程中，感受最深的是，原來做好一場展覽，真的不一定要阿諛奉承那些所謂藏家VIP，真的不一定要搞那些所謂KOL打卡位，真的不一定要人云亦云去做那些NFT元宇宙。

用心做好作品和curation，才是皇道。

在準備展覽作品的時候，我一直思考的問題是，中國書法傳統大多是寫古代詩詞歌賦或碑帖對聯，但這些內容究竟有多少是跟當代觀眾的生活或精神心理狀況有所關連？

書法寫得「好」或「不好」，當然是一回事；但再好的書法，如果address不到現代人的「心理需要」，那麼它的存在價值是甚麼呢？

當然，一定會有人會反問：「為藝術而藝術」，點解唔可以？

我想，不是不可以，我也十分尊重那些人的崇高理想，但這不是我的首要考慮。

我要做到的，是把我在藝術界工作多年浸淫出來當代意識和觀念，注入我的書法作品中，期望給予觀眾一些前所未見的「新鮮感」。





《張遷碑》，由學書法的初期開始，一直不停臨摹，至今仍是我最喜歡的碑刻作品。

每一次寫，都會有不同的體會和感受。

今次畢業展，我特別從《張遷碑》中選了十個看似唔太「老黎」（吉利）的字以墨水混合金油來寫，既是身處亂世的反思，也想挑戰一下凡事講求「正正經經」、「規規矩矩」、「和諧美好」的書法傳統 ……

結果，我的作品竟然吸引了一位資深藝術行政人員的注意，隨後她更收藏了兩件作品。

就這樣，我以「創作者」的身份，賣出了人生的第一件作品。

「人之相識，貴在相知，人之相知，貴在知心。」—— I can’t agree more.

感謝藝術，我很快樂。







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