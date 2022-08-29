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在香港，art fair究竟是一門怎樣的行業或生意？

話說，十多年前，香港出現了第一個國際性的當代藝術博覽會：ART HK，自此，香港的當代藝術界就變得不一樣，而art fair作為一門新興行業也得到愈來愈多藝術界人士和普羅大眾支持。

ART HK的成功，吸引了國際當代藝術博覽會龍頭之一Art Basel的母公司MCH Group在2012年全面收購，加上後來的Affordable Art Fair和Art Central，令香港在短短幾年間由一個國際藝術界的 “nobody” 蛻變為亞洲當代藝術博覽會中心，帶動了本地當代藝術市場的急速發展。

可惜好景不常，隨著疫情的出現以及隨之而來的針對訪港人士的防疫措施，香港在近三年的art fair行業可說是在差不多完全放棄國際及內地市場的狀況下營運。

面對著這個偉大的 “Asia's World City” 如此反覆無常的防疫措施以及痛不欲生的隔離檢疫，然後再對比一下其他早已完全通關兼「向口罩說不」的art fair舉辦城市，你說國際畫廊主人、收藏家願意再來香港嗎？

一年不來，或許會明年再見。

兩年不來，或許已經開始變得陌生？

三年不來，真的不知道香港還有多少「吸引力」吸引國際畫廊主人、收藏家再來？

不妨先看看亞洲區內的發展形勢：

南韓：去年，另一個國際當代藝術博覽會龍頭Frieze宣布正式進駐南韓首爾，這也是Frieze在亞洲的首個博覽會。首屆Frieze Seoul將於今周9月2至5日開幕，展會一共吸引了來自20個國家的110家畫廊參加，當中大多為國際頂級畫廊，如Blum & Poe、Gagosian、Hauser & Wirth、Lehmann Maupin、Pace Gallery、White Cube 、David Zwirner等。

新加坡：因為疫情而經歷了數次延期的ART SG將於明年1月12至15日舉行。展會吸引了來自30個國家逾150間畫廊參加。

台灣：今年第三屆Taipei Dangdai，儘管受制於疫情，但仍有62間頂級畫廊參與；三天公眾展期共迎來超過22,783名參觀人次。

日本：明年七月，東京將迎來首屆Tokyo Gendai，主辦方預計將會帶來80至100間國際及本地畫廊參展。

這裏尚未談及上海、北京、成都、深圳等國內一二線城市在art fair專業上的急速發展和冒起。

反觀香港，環看每天的「新聞」，不是仍在糾纏於幾多人的宴會要快測，就是議論學校要怎樣「谷針」……

Meanwhile，有關香港作為一個「亞洲盛事之都」的前景，卻是零關注，零緊張，零討論……除了霍啟剛議員。且看他的最新IG post《盛事之都，何去何從？》怎樣說：「 2022年只剩低四個月，環顧世界各地已陸續開關，但我哋僅有嘅M品牌活動馬拉松及渡海泳能否順利舉辦亦成疑，我哋仲要等幾耐？我當然深信香港係有吸引力、有屬於我哋嘅獨特優勢，但自有優勢都不能守株待兔，我哋要有危機感，要知道好多國家同時間搶緊大型盛事主辦權，我哋必須主動出擊。」

作為一個art fair搞手，我實在看不通香港的art fair行業可以在防疫無限輪迴的現實下有任何轉機。

在這方面，大家覺得我們能對新成立，在近兩個月恆常處於「無為而治」mode的文化體育及旅遊局寄予厚望嗎？

寫到這裏，彷彿突然聽到倪匡叔透過外星腦電波傳來的幾聲大笑：「哈哈哈哈……」







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