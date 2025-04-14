全球藝術市場報告出爐：市場最低價位區間逆勢成長，是逆市中的一點希望？

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上周，由巴塞爾藝術展與瑞銀聯合公布的最新一年《全球藝術市場報告》正式出爐。

《報告》顯示，全球銷售額下降12%至575億美元，這是自2022年疫情後短暫復甦以來，市場連續第二年放緩。

美國仍然是全球領先的藝術市場，佔全球銷售額的43%，市場佔比年增1%。英國以18%（上升1%）重回第二大市場，而中國（含中國大陸及香港）則下降4%，以15%的佔比退居第三。

根據The Art Newspaper藝術市場總編輯Anna Brady的分析，高端市場的萎縮拖累了整體表現——2024年拍賣成交價超過1,000萬美元的藝術品數量（Quantity）銳減39%，延續2023年27%的跌幅。該頂級區間的銷售總值（Total Sales）更暴跌45%，創所有價格帶最大跌幅，其市場佔比從2022年的33%驟降至2024年的18%。拍賣成交前50名作品的總值也在2024年驚人地縮水30%。

高端市場萎縮，供應短缺可說是一大主因：全球經濟與政治局勢動盪，導致潛在賣家普遍瀰漫不安情緒，因而選擇繼續持有藝術品。

對此，《報告》主筆Dr Clare McAndrew指出，許多受訪畫廊業者表示：「政治對立、戰爭頻繁、通貨膨漲等挑戰，即便未直接衝擊業務，仍對銷售與賣家計劃造成負面影響。」McAndrew強調，由於國際環境的急速轉變，這種「觀望心態」將持續為國際藝術市場帶來深遠的影響：「若非急迫需要變現，多數收藏家普遍普遍認為當前並非出售藝術品的適當時機，這種心態對高端拍賣市場衝擊尤為明顯。」

幸好，當我們回望歷史，數據總是告訴我們：在每一個逆市中，總有希望的曙光。

例如，市場最低價位區間逆勢成長就是一例。

儘管2024年整體市場價值下滑，但交易件數反而增長3%至4,050萬件，顯示產業正逐步邁向更健康的平穩發展（而非以炒賣作主導）。McAndrew表示：「值得肯定的是交易活動仍在持續，交易量維持高水平，尤其是5,000美元以下的低價區間。」2024年拍賣市場中，高達95%的拍品成交價低於5萬美元（較2023年增長2%），其中多數更低於5,000美元。McAndrew分析，此現象部分原因在於，這個價位區間的買家更多是出於喜好而非投資目的購藏。相信這對於國際藝術市場的長遠可持續發展有一定幫助。

另一逆勢成長的領域是拍賣行的私人洽購——銷售額年增14%，與畫廊和經銷商銷售額6%的跌幅及公開拍賣銷售額25%的跌幅形成鮮明對比，反映收藏家傾向以低調方式出售高價作品，而非冒險在公開拍賣市場流標。

此外，在動盪的2024年，具保值性的戰後大師與資深在世藝術家更受青睞。以在世藝術家市場為例，年度成交價前20名作品中，高齡87歲的David Hockney就佔7件。其1967年作品《灑水的草坪》以2,860萬美元成為紐約佳士得拍出的年度第二高價在世藝術家作品。同齡的Ed Ruscha也有3件作品入圍前20名。反觀近20年創作的作品，在戰後及當代藝術拍賣市場的佔比從2021年的34%（29億美元）開始下滑，至2023年跌幅加劇，去年銷售額更驟減43%至11億美元，僅剩2021年的三分之一。

作為世界三大藝術市場之一，香港（無論是官方還是民間）多年來一直對於每年由巴塞爾藝術展與瑞銀聯合公布的《全球藝術市場報告》沒甚麼關注，主流媒體也不見得有甚麼深入報道，情況並不理想。

如果香港仍然有志繼續成為亞洲藝術市場的No.1領導者，我們極需更多來自社會不同界別的人士（包括負責有關藝術文化以及商業貿易政策的官員、經濟學者、藝術商人、藝術家、創作者等）關心和了解有關《報告》的內容，認清國際藝術市場的最新動向和發展趨勢，從而為香港未來的文體旅產業發展出謀獻策。







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