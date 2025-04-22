展覽「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜」：高質量的沉浸式互動，以科技提升藝術觀賞體驗

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日前，終於抽到時間到將軍澳一趟，參觀正在香港知專設計學院（HKDI）舉行的「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」。

這個沉浸式虛擬實境（VR）展覽由香港知專設計學院主辦，法國奧賽博物館、Excurio、 GEDEON Experiences聯合製作，旨在慶祝印象派（Impressionism ）誕生150周年。

說到印象派，無論你是學習西方現代藝術史的學生，還是一個純粹的藝術愛好者，位於法國巴黎的奧賽博物館（Musée d'Orsay）都是必去之地。奧賽博物館於1986年成立（原建築為1900年世界博覽會火車站），那裏收藏了世上最大規模的印象派和後印象派藝術藏品，包括莫內（Monet）的《睡蓮》；竇加（Degas）的《芭蕾舞者》系列、雷諾瓦（Renoir）的《煎餅磨坊的舞會》、梵谷（van Gogh）的《星夜》；高更（Gauguin）的《大溪地女子》；羅丹（Rodin）的《沉思者》等。

隨著時代的進步，現在不同類型的科技 —— 例如擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）等 —— 在香港的藝術展覽應用已愈來愈廣泛。近年，我們也看到越來越多的展覽主辦方以「沉浸式」作為賣點，期望給予觀眾一個更多維度和多重感觀的藝術體驗。

相對於傳統的白牆掛畫的觀賞方式，具有豐富視覺效果的「沉浸式展覽」或許更迎合當代觀眾（特別是年輕一代）喜歡以手機拍攝和在社交媒體上「打卡」分享的心理需求。同時，「沉浸式展覽」的另一好處是儘管當中的視覺效果大多是digital和虛擬的，但這並不妨礙觀眾渴望「參與其中」的熱情。以「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」為例，展覽融合了高端的3D再現（3D reconstruction）技術，觀眾戴上VR 眼鏡後，便彷如親臨150年前在法國巴黎舉辦的首個印象派展覽的開幕之夜，以一個類似Role-playing game的主角身分走進不同的展覽廳，逐一認識莫奈、雷諾瓦、德加、莫里索、塞尚、畢沙羅等一眾當年共同開創印象派的藝術家。在你的VR 眼鏡中，這些本來只在教科書上出現的大師們無不栩栩如生的站在你面前有傾有講，真的無比的超現實！

整個 VR旅程為時約42分鐘，由一進場時的員工接待，器材配備、影像質素，以至旁述內容（展覽設有廣東話、普通話、英語、法語四個配音版本供觀眾選擇），展覽可說已達至國際級水平，比起我兩年前在法國龐畢度中心看的另一個沉浸式展覽《Noire》更是有過之而無不及。

作為觀眾，我們在坊間的「沉浸式展覽」中常見的「科技大於藝術」的情況並沒有出現；相反，從整個VR藝術導賞團中，我們可以清楚看到科技不只是為藝術服務，而是相輔相成的把整個藝術觀賞體驗提升了（enhanced）的理想境地。在我而言，這才是每一個藝術科技展覽策展人應該努力追求的完美平衡，而非那些只見科技（其實只是簡單到不行的投影機和電視屏幕⋯⋯）而看不見任何有真實意義的藝術內容的所謂「沉浸式」展覽。

月前，財政司司長陳茂波在最新一份的財政預算案中表示：「在全球變局中，我們必須以科技創新為核心，全力加速發展經濟，尤其是強化經濟新動能、加快提升傳統產業的競爭力。科技變革與人工智能正重塑全球格局，催生更多新產業、新業態、新產品和新服務。我們必須抓緊機遇，把握好這個提速發展的關鍵窗口，先立後破，以改革創新引領未來，加速推動香港經濟高質量發展。」

在「高質量發展是新時代的硬道理」的大趨勢下，衷心希望有更多有識之士利用好祖國（人工智能、科技創新）和香港（國際金融、中西藝術）的資源，加速推進高端科技在本地藝文活動的廣泛應用，以適應新時代的觀眾需要，讓香港成為一個更具影響力和吸引力的國際大都會。







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