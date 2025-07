天價與無價之間的距離：把藝術當回事，才能更接近藝術

加入最愛專欄 收藏文章

不經不覺,我自2013年起在中港台各大媒體寫了超過一百六十篇關於藝術市場和鑑賞的小文章。還記得當初在那個現已不存在的網媒上開始寫的時候,既沒有甚麼稿費,也不確定有沒有讀者會看,說是當作是個人筆記也好,或一個與朋友圈外的朋友連結的機會也好,只是很純粹地想把自己在藝術圈工作所看見的人與事寫下來。說實話,從來沒有想到會在十多年後的今天,有機會把當中的精選文章結集成書。

在百多篇「東拉西扯」的雜文中,感謝出版社編輯 Yannes 的賞識和慧眼,很快就很精準地把五十篇文章篩選出來,然後分成現在的五個主題,分別是:「Way of seeing」、「為甚麼一座城市需要藝術?」、「藝術的拍賣市場,拍賣市場的藝術」、「藝術家的價值」、「品味、收藏與投資」、「成為策展人」。

所謂「言者無心」,我一直沒有察覺自己寫的東西可用以上主題來歸納。現在且讓我按著編輯的想法來闡述一下。

關於「Way of seeing」,作為「參觀者」的我在乎的從來是觀者在觀賞一件作品或一個展覽時的應有態度。首篇文章《不把藝術當回事,就接近藝術了》,算是一個開場白:偉大的藝術,從來不缺世人無知的膜拜,欠的是虛懷若谷的觀者,以最虔誠的心,從古今中外的專家和知識份子中學習,好讓自己能夠從作品中得到最大的喜悅、震撼、啟發、安慰。我不是一個藝術科班出身的人,要在既保守又勢利的藝術圈站穩陣腳和突圍而出,真的談可容易。

這些年來,「知恥近乎勇」的我一直以這個「不學無術」的出身和原罪作為動力,然後不斷努力去追趕和惡補自己在美學知識層面的不足。經過十多年的修練,我自覺在不斷的 Trial and Error 過程中,漸漸練成了一套屬於自己的「內功心法」,讓我可以隨時、隨地、隨緣地站在不同的高人的肩膀上,學習如何觀賞藝術。這一系列的文章,就是我直接或間接從古今中外的藝術家、學者、文人、電影人,以及童話故事中所領悟到的藝術觀看之道。當然,What works for me may not work for you. 但我想作為一個給大家舉一反三的參考,也未嘗不可吧。

在「為甚麼一座城市需要藝術?」中,我嘗試從城市角度去看(或感受)藝術。每個國家和城市都有其命運,而作為大城市中的一部分,我們的所思、所想、所感都難以與這個地方所發生的事情完全割裂。藝術家的創作,很多時都會受到大環境的刺激和影響;同時,作為觀眾,我們也會因為外界的影響(例如社會大事件,以及人工智能演算法在網絡上的無限推送等)而改變了我們對於不同藝術品的觀感。一如品酒,當我們對於一個地方的歷史和文化有更多的認識和了解,我們自然會對那個地方的出品有深入的理解,同時亦會對自己的喜好和品味更為清楚。身在這個繁囂的大都市中,我們或許比任何時候都更需要一顆寧靜而沉穩的心,以真正忠於自己(而非人云亦云)的審美來感受身邊一切的「美」和「好」。

在「藝術的拍賣市場,拍賣市場的藝術」、「藝術家的價值」、「品味、收藏與投資」三個單元中,我嘗試從拍賣市場和收藏的角度去看待藝術。作為一個曾經在拍賣行、畫廊、藝博會等不同平台工作過的藝術工作者,以及在過去十多年因緣際會收藏過逾一百五十件傳統及當代藝術作品的收藏者,我一直相信以理性和開放的態度去看待經常伴隨著藝術品的「$」 是全面理解藝術市場的一大關鍵。

當下,LABUBU 不僅成為全球熱賣的產品,最近更在中國某大拍賣行以拍賣形式登場,其中一件小型的初代 LABUBU 雕塑拍品以逾一百萬人民幣落槌成交,刷新了 LABUBU 的單品最高成交價。隨著炒賣風氣日盛,加上國際級巨星和網紅爭相追捧,勢必加速 LABUBU 熱潮的全球擴散。這就為不少人帶來一個大問題:看一件作品,我們除了要看它的「藝術價值」,其「投資價值」我們又應該怎樣看?在這個人心漸已被科技文明壓碎的今天,我們又是否應有更多的參考(例如「社交增值」、「情緒價值」)來判斷一件作品的最終價值?如果答案是 Yes,那麼「藝術」和「金錢」之間的關係就遠比我們從前所想像的來得更複雜了,而這也解釋了我把書名定為《藝術看甚麼——天價與無價之間的距離》的原因。

最後一章是「成為策展人」。在這個 AI 時代,我們經常聽到有人問:「有甚麼行業是不會被 AI 取代的?」我的預測和答案是:一個「全能型」的策展人將會在未來的日子繼續大放異彩,無往而不利。如果你想成為一個成功的策展人,有一些基本條件是必不可少的:(一)高度的審美和創意;(二)極高的執行和應變能力;(三)靈活的商業頭腦和調動資源的能力;(四)高效的溝通能力(與藝術家、主辦方、贊助方、合作夥伴、目標群眾等);(五)在錯綜複雜的形勢下的解難智慧和能力。希望這一系列的文章能夠為大家打開一點想像,也藉此鼓勵更多新世代專才繼續努力,為本地藝文策展界多作貢獻。

英國作家毛姆曾言: The mystic sees the ineffable, and the psycho-pathologist the unspeakable.

我認為,一個稱職的藝術鑑賞家(Art connoisseur),除了需對「不可言喻的」和「不可名狀的」具備非凡的洞見,也應有賞析微妙的(Contemplates the nuanced)卓越能力。本書的問世,我視之為我在「藝術鑑賞」之路上的一個小 Checkpoint,若讀者閱畢後覺得好看,並開始對身邊的 Ineffable、unspeakable、nuanced 產生更敏銳、更深刻的體察,這是我身為作者的最大心願。







