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Netflix韓劇《再婚上流》最近成為熱話，劇集由金喜善、李賢旭、鄭釉珍、朴勳、車智妍等實力演員出演，不得不說年過四十的金喜善依然氣質十足，完全不顯老態，而飾演小三的鄭釉珍亦將壞女人的角色詮釋得淋漓盡致，讓人忍不住想手撕小三。



故事講述由女主角徐慧升（金喜善飾演）因小三真婑熙（由鄭釉珍飾演）的插足與陷害而導致家破人亡，丈夫也因受不住刺激而選擇自殺。在丈夫去世後，徐慧升獨自撫養女兒並重拾舊職，在大學擔任兼任教授。慧升的母親想讓女兒找到幸福，於是幫她入籍「雷克斯」。「雷克斯」是一所根據身份、地位、學歷等進行配對的高級婚姻介紹所，而主理人崔兪善（由車智妍飾演）則是掌控一切資訊和人脈的婚姻操控者，在她眼中，婚姻就是生意。正當慧升準備退籍之際，巧遇小三真婑熙，心中的火苗頓時燃起，並展開了一系列的破壞計劃。



回看近年的韓劇走勢，已經從以前的車禍、失憶、癌症慢慢變為腹黑、復仇和上流社會的勾心鬥角，不少人形容劇情狗血，但聽著徐慧升說得那句：「我要在她最得意的時候毀了她！」也不免讓人感到爽快。同時，劇集也將人性的醜陋一面赤裸裸的揭示銀幕前，在權利、政治、利益前，你會犧牲愛情，而視婚姻為互惠互利和自救的手段嗎？



《再婚上流》金句



#1

「愛情是唯物主義的，雙方都有利可圖時才會發生，人們最後會沉溺於自己的貪婪，錯以為那是愛情。」



#2

「不要在你愛的人身上尋找你想要的特質，而是要在尋找愛情時，去找擁有那些特質的人。」



#3

「我擁有一切又怎樣，沒有任何人屬於我。」



#4

「極度貪婪的人，面對利益時，都會是軟弱的。」



#5

「原諒，只有在你沒有被你最信任人背叛前，才會相信。」



#6

「要如何捕獲一個男人，最重要的就是：要真誠，但同時不要顯露真實的自己。」



#7

「面具讓所有人自由，從謊言還有慾望中解放，因為在面具之下，我們反而成為了真實的自己。」



#8

「只要是人，都渴望自己沒有的東西，這就是人性，不惜一切得到自己想要的。」



#9

「人生就是一系列的選擇，婚姻也是一個選擇，選擇總是會帶來某種結果，可能是成功可能是失敗。」



#10

「離婚並不是失敗，離婚是機會，再贏一次的機會。」



《再婚上流》預告片











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