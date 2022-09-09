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時間會過，花會落。英女王伊利沙白二世於英國時間2022年9月8日下午安詳離世，享年96歲。她，自25歲便登基，在位逾70年，不僅為英國歷史上，在位最長的君主，她的存在也成為了英國的永垂不朽的象徵

。

某些時刻，任何言語都難以撫平憂傷與哀痛。

悲傷，是我們為愛付出的代價。

— 伊利沙白二世



英女王從不忌諱露面，親切的笑容總是帶給人溫暖的感覺。回望過去70年，英國曾經歷過戰爭、病痛、經濟危機、社會動盪等，而英女王的命運與精神似乎早已與那地分不開，無論何種黑暗與混沌，她的出現就如一支強心針，為大家帶來勇氣與安心。



與此同時，英女王也是不少畫家的靈感來源。過去的數十載，關於英女王的肖像畫也是多不勝數，在各個畫家的筆觸下，她的神態、表情、動作都散發種各樣美。儘管生命有盡頭，就讓這些畫作為念想的載體，讓思念渲洩吧！

Pietro Annigoni, Queen Elizabeth II, 1955.

Credit: CAMERA PRESS/Annigoni



Pietro Annigoni （1910—88）是意大利肖像畫畫家，比起現代主義，他更喜歡文藝復興的古典與優雅。這張肖像是英女王加冕後的一年所繪，僅28歲的伊利沙白散發著氣質，只見她嘴角微微上揚，目光稍稍朝下，目視前方，配以冷調的畫面滲著一種高雅與貴氣。



相信Andy Warhol的絲網版畫也不用多介紹了。作品依舊採用鮮明的色調搭配以及甚具識別度的撲撲藝術風格呈現，這幅畫創作與1985年，當時的女王正值37歲。



曾作為插畫家的Michael Leonard在女王60歲誕辰時，於白金漢宮畫下了這幅寫實的畫作。鮮豔的黃色套裝與橙啡色毛孩成為了畫面溫暖色調的來源，女王在畫裡顯得十分精神，和藹的笑容，以及手抱愛犬的畫面顯得十分溫暖且輕鬆。



以現當代藝術的手法呈現女王想必總會引起關注。這幅作品出自Justin Mortimer之手，當時的他僅28歲。背景以單色檸檬黃為主，簡約鮮豔，女王身穿綠裙，與背景色形成對比，但最受爭議的不是他的繪畫風格，而是脖子上那一抹黃色顏料，有人認為不夠莊重，但似乎女王並不介意，在不久後，還委託他為王室繪畫肖像。



Lucian Freud以肖像聞名，大多以身邊人為靈感繆斯，同時也很有性格，沒興趣的人，他從不畫。筆下的女子也大多穿透其心底，畫入人內心。關於英女王這張，是Lucian Freud本人向王室發出邀請，殊不知女王卻慷概答應。這幅畫花了18個月完成，作品尺寸非常小，只有8英寸，評論也甚具兩極化。







Nicky Philipps前後為數個王室成員畫過肖像，包括英女王、威廉王子與哈里王子。 繪於2016年那幅HM Queen Elizabeth II以沉寂的色調為主，配以正式的著裝，散發著一種莊重感；同時，溫婉的光影又透出女王和藹的一面。







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