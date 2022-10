Art & Living



收藏文章 Fine Art Asia 2022開幕!從古典到當代,飽覽古董、珠寶、雕塑、繪畫等藝術作品 一年一度的典亞藝博Fine Art Asia於日前拉開帷幕,依舊以「從古典到當代」為主線,帶來一系列橫跨5000年前至今的藝術作品;從古董、雕塑、瓷器、珠寶到當代藝術,今年更加入近年掀起熱潮的元宇宙,首推Sandbox元宇宙遊戲體驗,觀者可於「典亞藝博x Sandbox: 元宇宙裏的藝術」的特別展區體驗。 參展商也是琳琅滿目,包括專注於中國古董的瑞斯帝美術,這次帶來了約14世紀/15世紀初的 夾紵乾漆樟木守門天首像;早年已參加Fine Art Asia的Rossi & Rossi,專注於喜瑪拉雅及中國的古美術;還有專注於珠寶的巴黎華雅古董珠寶,展出一系列卡地亞從1900年到2000年的精品與設計;以及Tanya Baxter Contemporary、Boogie Woogie Photography、Contemporary by Angela Li等畫廊帶來的一系列現當代藝術作品。現場焦點眾多,一起看看哪些不能錯過的作品。 一閣Loft One Gallery:黎東耀水墨個展「苦海三界」 Booth F12 一閣Loft One Gallery 帶來本地藝術家黎東耀Stan的水墨個展:「苦海三界」黎東耀是一位建築師,早幾年才開始接觸水墨,師從本地水墨畫家馮永基。見到其作品的第一眼,直覺一反傳統東方水墨的遠觀,取而代之的是微觀。那些看似平常的事物,經他的視覺、筆墨間呈現後,感覺既熟悉又陌生。馮永基老師以「第一身」的投射形容Stan的作品,他表示,看Stan作品需要多一點思考,因其作品滲透著背後的思想,從形而上昇華到另一層次的隱喻。苦海三界本分為三部分——陰陽界、美麗新世界與化石界,探討身在亂世苦海,你選擇出世還是入世?展覽主要沒有給出一個答案。展出作品聚焦在陰陽界,藝術家把身體當作經文,透過微觀手法,描繪了手指及皮膚的狀態,其細膩的筆觸帶著一種超越現實的感覺,其恰到好處的黑白灰調又散發著一種素描的感覺,在水墨中遊走與抽離。 嘉圖現代藝術 Grotto Fine Art:沈君怡個展「不能承受的輕」 Booth C5, C7

嘉圖現代藝術成立於2001年,是香港本地畫廊,同時專注於香港藝術家。今次,畫廊於Fine Art Asia帶來一系列香港藝術家作品,包括沈君怡個展「不能承受的輕」。沈君怡畢業於香港浸會大學視覺藝術系,喜歡以水墨為媒介,畫工筆、山水等,從傳統中探索其當代性。展覽「不能承受的輕」借用「浮生」、「秘文」和「荒島」三個部份,以當代山水畫回應生命中各種輕與重的模糊關係,藝術家表示,作品記錄當下浮沉間的各種經歷,以對抗內心輕不著地的無力感。雖是訴說生命中的輕重,但從沈君怡的水墨作品中,還能感受到一絲絲小清新的感覺,細看下,細膩的工筆還藏匿著小趣味。 K & J Gallery Booth F10 K & J Gallery 成立於2017年,聚焦在現當代水墨。時次展覽展出了多個本地藝術家的水墨作品,包括簡志雄的《夜未央》、劉佳的《空山·入冊》、周巧兒的《我們的海岸地質公園》、一雱的《蘭亭序2.0》、小醉的《你在說什麼?》、吳文偉《藍山》、蔡天眉《One moment in time》,其作品遊走於過去與現在,借傳統的精髓,以當代的語言呈現。其中,藝術家一雱便以重要的行書文章《蘭亭序》為靈感,帶來作品《蘭亭序2.0》。藝術家並沒有重新臨摹《蘭亭序》,反之,以英文書寫了約翰藍儂的Imagine一歌,仔細看,畫作上的圖章也被藝術家換成現今社會最具影響力的Influencer,包括最右邊的Elon Musk,以詮釋現今社會價值與當下語境。 The Gallery by SOIL Booth A1, A2 The Gallery by SOIL 是香港少數展出當代漆藝的畫廊,聚焦於亞洲漆器藝術,近年更時而舉辦漆藝體驗,推廣漆藝術。今次展覽,帶來多位漆藝家的作品,包括中國漆藝家甘而可的犀皮漆作品、台灣「日初漆藝」創辦人陳明宗的漆器作品、日本藝術家村本真吾的大漆雕塑等一系列漆藝作品;從甘而可的作品中,可欣賞到傳統大漆的工藝,特別是其犀皮漆作品經多道工序、經層層鬆塗色漆及研磨而成,精緻細膩;若喜歡現代當感較強的,可留意村本真吾的作品,其雕塑作品依舊運用最天然物料,如樹木、葉子等,結合大漆,從傳統走向當代,化為一件件體態輕盈的雕塑作品。 Fine Art Asia 2022 地點:灣仔會議展覽中心3C Hall 日期:即日起至10月8日

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau



【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

Staying Fit During Summer

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

銀行匯率

More

Share













Copy Info

Fine Art Asia 2022開幕!從古典到當代,飽覽古董、珠寶、雕塑、繪畫等藝術作品 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/feature/42983 【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 立即觀看 ► https://www.etnet.com.hk/www/tc/video/loveandsex/ etnet全港獨家 實時銀行匯率比較 「0+3」去旅行 | 唱錢格價好幫手! 【立即下載】 IOS版: https://apple.co/33AvdBK Android版: https://bit.ly/3liweok

Close