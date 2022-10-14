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早前與朋友們談起Julia Roberts，年長的朋友好奇我這個90後怎麼會認識她。雖然她不少電影已經成為經典，但是她的事業卻跨越年紀的界限，20歲演初出茅廬的年輕風月女子、30歲演事業有成的追愛大明星、40歲演拼搏的母親……近日，50歲的她依舊有新戲上映——《幸福入場券》（Ticket to Paradise），演繹在旅行中巧遇前夫的中年女性，在旅程中兩人一同重拾青春感覺。

Julia Roberts的魅力絲毫不受時間影響，她的愛情電影很容易讓女性觀眾將情節帶到自身，羨慕她那大膽、不羈的追愛勇氣，及面對生活困難的韌性。所以無論你是任何年紀，或者處於人生哪個階段，她總有一部戲讓現在的你找到共鳴！在看這套新戲《幸福入場券》前，不妨一起回顧女神最知名的5套電影吧！

中年離婚夫婦，重拾愛情火花之旅

《幸福入場券》

最新熱映的《幸福入場券》（Ticket to Paradise）由Julia Roberts 和 George Clooney主演，這並不是他們第一次聯手，早在2001年他們便一起拍攝《盜海豪情》，至今他們仍是一對好友，所以今次再次合作，隔著螢幕也能感受到他們的默契。

戲中，他們扮演一對冤家的離婚夫妻，因為女兒的婚禮而重遇。他們的女兒Lily在大學畢業到峇里島旅行時遇到了印尼男孩 Gede，兩人墮入愛河並打算就地閃婚。原本敵對的兩人，因為女兒的衝動婚禮而站在同一陣線，聯手「搞禍」女兒的婚禮……兩人充滿火藥味的對答，為電影增加不少爆笑火花。

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