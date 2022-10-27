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《哈利波特》是一大著作和受歡迎電影，也是一代人的回憶。近日，在電影中飾演馬份的演員Tom Felton推出他的回憶錄《Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard》，掀起不少人的回憶。書中撰寫原本平凡的他，在飾演這出名的反派角色後，在聚光燈下成長的青少年時期和小演員們在劇組的趣事。其中最讓人感興趣的，是他與Emma Watson在劇組中超越友情的特殊關係。

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回想起以往看電影哈利波特時，總覺得妙麗與馬份是電影中最登對的，雖然心中默默期望兩人在一起，不過兩人處於敵對陣營，無論J.K.羅琳寫的劇情如何反轉，這都不可能發生吧。怎知原來在真實世界中，他倆還真漸漸產生曖昧的感情！於哈利波特中飾演榮恩的演員Rupert Grint曾被問到Emma與Tom的關係時，他肯定的回答道，「看得出這兩個人之間有些甚麼」。而這樣想的並不止他一個……



Emma Waston：我們是靈魂伴侶！



Tom Felton找Emma為他撰寫書的前言，Emma的文字真情流露，更以soulmate稱呼對方，完全感覺到兩人緊密的關係。Emma承認自己年輕時曾愛慕過Tom，9歲的她曾在劇組中像小狗般追著他，只為得到Tom Felton的關注。



20多年來，他們以一種特殊的方式相愛。她還寫道：「我已經記不清有多少次人們對我說， 『你們一定吻過！』 、『一定有些甚麼！』但我們所擁有的遠不止於此。這是我能想到的最純粹的愛之一。」兩人的關係在外人眼中曖昧，但卻從未開花結果，他們是最好的朋友。堅固的友誼伴隨著他們度過人生中最具挑戰性的時刻。

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