收藏文章

2022上半年因為疫情關係，使香港電影迷統統「餓戲」餓足半年，下半年隨著《飯戲攻心》、《明日戰記》，還有幾套由Mirror成員為主角的電影上映，戲迷一於來個「報復式睇戲」！正當《飯戲攻心》不停破票房紀錄之時，又一不能錯過的港產片在等大家。改編自香港2013年真實事件「大角咀肢解父母案」的懸疑犯罪片《正義迴廊》，在大約兩小時的電影中，由案件中不同的相關人士，帶各位觀眾踏上一場思辯之旅。

多加了解電影的精彩之處之前，不妨先欣賞一下《正義迴廊》預告片。

《正義迴廊》預告片：

改編自2013年「大角咀肢解弒親案」

《正義迴廊》故事以2013年轟動一時的大角咀弒雙親案作藍本，案件原為一宗兩老失蹤案，由其兩位兒子報案。周榮基（65歲）及蕭月兒（62歲）與兩名兒子周凱膺及周凱亮（案發時29歲）一同居住在西環，電影中的小兒子名為張顯宗（楊偉倫 飾），角色原型就是案件兇手周凱亮。當年報案時，周凱亮聲稱與父母飲茶時，父母對他說會回內地遊玩兩天，之後兩兄弟卻一直無法聯絡父母，在家中發現二人護照，回鄉證則不見了。兄弟二人稱會回內地找尋父母，但同樣失敗告終，最後報警求助，但警察發現父母沒有出入境紀錄，二人在沒有辦法之下為父母開設Facebook專頁「失蹤的爸爸媽媽」，又向傳媒求助，希望可以找到父母。

而當年一眾「高登神探」網民認為媒體影片中的周凱亮肢體動作及閃避的眼神十分古怪，推測他可能正是謀害父母的兇手。警方在連番查證後找到了各項證據。原來兩位失蹤者當日離開屋苑沒有回家，閉路電視亦證實周凱亮沒有與父母飲茶；同時更有市民報案，指周凱亮在打機時突指自己謀害了父母。警方收到消息後馬上拘捕周凱亮，周凱亮亦直認是自己與朋友謝臻麒（由麥沛東飾的電影角色唐文奇藍本）一同謀害父母，然後就發展成長達兩年的法庭案件。

精心設計的劇本：所有角色包括觀眾都變成主角

電影改編真實案件，名稱之所以為「正義迴廊」，正代表各個事件人物，都在圍繞著事實真相走，大家在走的就正是「正義迴廊」。電影中有很多角色，兩位主角亦即是被告 -- 張顯宗和「肥仔」唐文奇、兩位被告的代表律師、檢控官、警方及重案組代表、陪審團、傳媒記者等，雖然戲份不相同，但人人都佔了重要的位置，而且每個角色都擁有不同的目的，因而產生不同的思考點。而擁有上帝視角的觀眾，其實也是案件中的主角之一，因此在欣賞電影的時候，觀眾則要更花心思去了解不同角色的思考角度及行為，才能一同參與這場有趣的思辯遊戲。

猶如舞台劇情節編排：發揮演員功架

看過《正義迴廊》的預告片及海報後，相信不少人都表示對劇中演員沒有太多認識，尤其是兩位主角楊偉倫、麥沛東，其實都擁有舞台劇演員背景，電影觀眾對他們的陌生感，反而造就更強的代入感。有別於一般懸疑片，正因為現實中也沒有人知道弒親案事實的真相全部，劇本中特別採用重複而且跳脫的情節展現，利用不同時空、幻想與現實，配合具有舞台感的燈光及音響效果，都令人驚喜，也更投入。好像張顯宗化身為希特拉的幻想情節，利用德文來說對白，使觀眾聽不明白卻更加留心；在大牌檔重組案情一幕，陪審團及律師都一同進入場景，同一句說話由不同角色口中說出，效果大有不同；最重要的殺人案發現場，在重複的舉證試驗下，到底哪個才是真正答案？觀眾在看電影時，冒出愈多問號，就代表劇本愈成功。

下一頁：錯判冤獄比放過有罪的人更不公義？







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看