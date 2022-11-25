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近些年，有不少受爭議的事件被光明正大的搬上枱面討論，甚至形成強而有力的社會運動，其中包括2017年引起全球反思性騷擾行為的「#MeToo」運動。追溯起「#MeToo」的起源，不得不提近日上映的一部電影——《She Said》。



電影改編自真實事件，背景取自荷里活娛樂圈中的性騷擾事件，講述《紐約時報》調查記者Megan Twohey 和 Jodi Kantor針對大名鼎鼎的金牌電影監製Harvey Weinstein的性醜聞展開調查，經過多月的不懈查訪與談話，最後於2017年發表了一篇轟動整個荷里活及美國的報道，後來還出了一本書——《SHE SAID：Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement》，並引發後期的#MeToo運動。



Who is Harvey Weinstein？



Harvey Weinstein 是好萊塢知名的製片人，和弟弟Bob Weinstein共同創辦「米拉麥克斯影業」，後被迪士尼收購，隨後創立了同名的「溫斯坦影業」，他所參與製片和發行的電影高達300多次奧斯卡提名，獲得70多座小金人；而自己作為製片人所參與的電影也有22次奧斯卡提名，6次獲獎；當中有不少廣為人知的電影均出自他手，如《低俗小說》、《驚聲尖叫》、《心靈捕手》、《魔戒》、《莎翁情史》、《解碼遊戲》等多部經典電影，在荷里活有一定的名聲與地位，但縱使才華洋溢，也無法一手遮天，於2020年，被紐約法院裁定兩項罪名，並判決23年有期徒刑。



「她」是誰？「她」要說甚麼？以及「她」想說甚麼話？



文章一出，將一直以來存在於娛樂圈和職場的醜陋真相搬上檯面並揭露於人前，讓人不得不正視這些所謂的潛規則，以及一直被社會所噤聲的話題。報導揭露Harvey Weinstein的性醜聞事件從90年代開始發生，距今已然超過20年，最終願意站出來表示的人數也是逾百人。電影《She Said》，中文譯作「她有話要說」，初看見時，已經不禁好奇，「她」是誰？「她」要說甚麼？以及「她」想說甚麼話？這一眾受害者來自娛樂圈中人，當中包括不少知名女演員，如Gwyneth Paltrow、Ashley Judd、Katherine Kendall、Cara Delevingne、Helena Bonham Carter等，以及Harvey Weinstein的助理和同事。



為何性騷擾如此普遍，但又難以揭發？



報道與電影都有講述Harvey Weinstein一貫的作案手法，他會以工作之名，向女演員發出單獨在酒店房間面談的邀約，隨之而來的便是一系列的不合情理的性騷擾，比如觸碰對方，提出不合理要求等；雖然一直以來都有Harvey Weinstein的醜聞傳出，卻從未有一次成功控告，當中有不少案例是私下賠償並簽了保密協議。



其實性騷擾經常出現於社會及職場之中，不一定要到侵犯程度才算嚴重，只要對方做出／說出讓你不舒服，甚至冒犯你的話語與動作，很大機會已構成性騷擾；與此同時，看著這長長的名單，不禁打顫並質問「為何性騷擾如此普遍，但又難以揭發？」，電影中一句的台詞更是直指問題所在：「你確定她不是想要麻雀變鳳凰，才想跟一名電影製片上床？」，這就是最典型的「Blame the Victim」的做法，也是父權社會的刻板印象與規範以致整個體制的錯漏，加上Harvey Weinstein的權威（有能力在圈內壞掉一個人的前途），導致處於弱勢的受害者們卻步，不敢觸碰與挑戰這所謂的高牆，因此被逼噤聲，選擇息事寧人。



職場上的潛規則不拿出檯面，不代表合理，而《紐約時報》的調查記者Megan Twohey 和 Jodi Kantor之所以能成功得到受害人的信任並刊登文章引起漣漪，也是因為有人願意打破沉默，克服「算了吧」的態度，拒絕「覺得受侵犯或霸凌是可以的」態度，糾正被扭曲了的價值觀。



電影預告片















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