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香港故宮文化博物館近月帶來最新展覽「藝苑尋珍」，展出列支敦士登王室的一系列收藏，讓大眾可細品這來自數世紀前的藝術。展覽分為八個部分，講述最大規模的私人藝術收藏之一的列支敦士登王室的收藏進程。展覽涵蓋油畫、版畫、掛毯、雕塑與裝飾藝術等124件珍品；當中不得不提來自17世紀歐洲巴洛克時期的一系列著名畫家的作品，包括法蘭德斯巴洛克畫家彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens）和宮廷畫家兼曾為魯本斯助手的安東尼．凡．戴克（Anthony van Dyck）的36幅名作，總而言之，十分難得。

除了可欣賞到歐洲著名畫家的作品外，不知站在作品前的你，會否好奇這些作品究竟市值多少呢？不如就為大家精選幾幅焦點作品，由藝術投資節目ArtInvest的嘉賓Bosco，為大家分享一下其市場走勢！

焦點作品#1 魯本斯《克拉拉．塞雷娜．魯本斯像》

第一位要介紹的是魯本斯（Rubens），他是17世紀著名的法蘭德斯（現比利時）畫家，也是巴洛克的代表人物。他曾於1600-1608年間前往意大利，受古典主義及文藝復興時期大師的熏陶，當然少不了文藝復興三傑達文西、米開朗基羅和拉斐爾的影響，如線條、構圖、色調、明暗等，吸收了其作品養分後，逐漸演變為自己的風格。魯本斯的產量非常高，作品涉獵題材也非常廣泛，包括人物肖像、風景、宗教與神話等，他的繪畫色彩豐富、明暗對比強烈、帶著氣勢；他曾被英國皇家藝術研究院評委影響後世三百年的藝術家，甚至說若沒有魯本斯，可能就沒有後世的洛可可、浪漫主義、甚至印象派，他受文藝復興的影響，同時也影響了不少藝術家，如凡戴克、畢加索、林布蘭等人。

魯本斯的成交價格高峰出現在十二年前，即是2010年左右，大概四年前，他有些作品重新打入了藝術家最高的成交紀錄；2018年，有一張類似的作品，尺寸60cm x 50cm，最後在英國一個拍賣行，以500多萬英鎊成交。作品尺寸大約在40cm x 30cm左右，以今日的估價計算，大約在300至500萬英鎊左右，不過值得留意的是，約莫在2018年左右，同樣以藝術家之女為主題的作品曾在佳士得拍賣，估價同樣在300至500萬英鎊，不過最後流拍。

焦點作品#2 凡戴克《瑪利亞．德．塔西斯像》

談及巴洛克時期畫家，不得不提凡戴克（Anthony van Dyck），他是英國國王查理一世時期的英國宮廷首席畫家，因此有不少皇室畫像都出自他手。凡戴克十多歲就創辦了自己的工作室，作為一名獨立畫家，後來因為仰慕魯本斯，因此放棄了工作室，成為魯本斯的首席助手，當中自然也受其影響。但與魯本斯不同的是，凡戴克的畫風帶著一絲貴族的高貴感，筆觸與色調更加柔和與流暢，就算是帶著神聖精神的宗教與神話題材，他的筆觸下總有一種親人的自然主義。

凡戴克的作品很少出現在市場上，但凡在市面上見到的，都是藝術家非常精彩的作品。2018至2020年，安東尼．凡．戴克的作品都有一個突破高峰的成交紀錄，這張作品類似尺寸曾在2018年出現過兩張，其中一張以大概600多萬英鎊成交；另一張就相對便宜，以大約300多萬英鎊出售；以先前成交為例，這種風格的人物肖像形式作品現在估價大約300至500萬英鎊左右。

焦點作品#3 安東．彼得．凡．羅伊 《約翰．亞當．安德烈亞斯一世親王像》

從一幅作品中，我們總能找不到很多線索，而這些線索也會揭示了過去的時代、生活與習慣。以安東．彼得．凡．羅伊的《約翰．亞當．安德烈亞斯一世親王像》為例，從服飾與髮型來看，不難發現這是來自十六至十七世紀的作品，因為當時的歐洲流行於戴假髮，原因是有禿頭的情況還有頭髮上有頭蝨出現，在此情況下，大家就會剃光頭、戴假髮，由王室流傳到民間。因此，畫面中的主人翁戴著假髮，便不難猜測這張作品繪於16至17世紀。

「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」

時間：即日起至2023年2月20日

地點：香港故宮文化博物館







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