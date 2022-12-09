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聖誕節雖說是一年一度普天同慶的佳節，卻同時使人因為選購禮物而煩惱。聖誕禮物不只是送給親友的祝福，說到底更是展現個人風格和品味的重要時刻，試想想：你希望每年親友都期待收到你的禮物，還是交換禮物時避之則吉？

都市人生活忙碌，即使OT後晚上回到家中，依然不能充分休息放鬆，家居香薰及香薰身體護理套裝正是能為各位帶來舒適身心體驗的好幫手。編者今次推薦三個小眾家居香薰品牌，旗下香薰產品送禮自用都適合，周末經過門店時不妨留意一下。

L:a Bruket：來自瑞典的天然有機香薰品牌，在高壓下找回生活質感

來自瑞典的天然有機香薰品牌L:a Bruket，以「源於自然，溫柔保養」作為主要品牌理念，所有產品採用源自當地深海、陸地及叢林的原材料，並以頂尖生物科技研製，由臉部保養、身體護理，到個人與居家香氛系列產品，利用中性木質香調配合簡約包裝設計，展現低調輕奢風格，讓各位都市人在繁忙高壓的節奏步調下，尋回自己的專屬生活質感，同時重建與大自然的連結。

L:a Bruket一直以瑞典自然環境作爲設計靈感泉源， 22／23冬季限量版深層護理套裝系列，則採用了藍印花紋印刷在獨特的「袖套盒」上，並配合墨角藻、海鹽及雲杉等關鍵天然成分，創作出不同的深層護理套裝，如深層手部護理、深層唇部護理及深層身體護理，為顧客帶來舒適的身心體驗。

查詢：L:a Bruket

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