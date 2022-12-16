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作為紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art, MoMA）的延伸，MoMA Design Store總會帶來一些出其不意的設計產品，讓家中原本平凡的用品，如器皿、擺飾等，也可以成為不經意間的焦點！與此同時，MoMA Design Store匯集全球不同設計師的作品，不論是送禮還是自用，只要花些小心思，平凡的一角也可以充滿驚喜！

Bilia Glassware

意大利品牌 Bilia 的這系列Glassware Collection出自設計師 Federico de Majo之手，簡約的玻璃用具中，均有一顆不同色調的彩色小球，設計師表示，這系列設計靈感源於兒時對彩色玩具彈珠的記憶。細看下，將水緩緩倒入玻璃杯中，杯底的小球就仿如跌落的彩色水滴，都讓平平無奇的器皿多了一絲趣味。

Cocca Moka Espresso Pot

現時想在家喝杯咖啡也不過一分鐘的事，但總有人喜歡一步一步來，享受沖煮過程。這款以三原色為元素的Cocca Moka 意式咖啡壺是一款虹吸式咖啡壺（Syphon），藉由加熱下壺的水，待水沸騰時所產生的压力來烹煮咖啡。Cocca Moka 意式咖啡壺出自設計師 Matteo Monni 之手，鮮明的色彩和幾何元素勾勒出孟斐斯風格Memphis Design的精髓。咖啡壺適用於明火和電磁爐，小巧精緻，適合一眾咖啡迷！

Acorn Vase

花器也是點綴居家氣氛的一個元素，這次挑選的Acorn Vase玻璃瓶花器特別適合近年十分流行的塊根植物！窄口的設計剛好承托呈豆子狀的植物，尺寸大小也恰到好處，透明的彩色玻璃透出植物的根，置於家中的角落，立馬添一絲生機！

Rainbow Futura Mobile

這個宛如風鈴般的掛飾Rainbow Futura Mobile由芬蘭設計師Ole Flensted設計，幼細的繩子上繫著細鋼條，以及櫸木球，經計算下得以平衡，隨著風吹，櫸木球會隨著氣流轉動，配以簡約的幾何元素下，營造了一種淡淡然的感覺。

Rechargeable Bulb Light

燈飾Rechargeable Bulb Light是MoMA的熱賣產品，來自英國禮品設計品牌 Suck UK。這款燈飾是一個可充電LED燈泡，充電90分鐘後可提供5小時電力，底部平坦，能放於桌面使用。透明燈泡內裝有彩色燈絲，有彩虹、星星和愛心的樣式，尺寸小巧，燈光和暖，最適合置於床頭！