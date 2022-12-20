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「深深的情，淺淺地訴；長長的路，慢慢地走。」

2022年12月18日上午8時15分，西西走了，享年85歲。這是今年繼李怡後，又一代文人的離去。雖然惋惜，但軀殼下的精神，卻怎麼也不會消散，繼續以靈感般的方式存在。

西西，原名為張彥，於1937年在上海出生，12歲時跟隨家人移居香港，自此便和「我城」結下不解之緣。西西中學時便開始投稿，一來喜歡寫作，二來又有稿酬，何樂而不為。她創作逾半百，有過甚多筆名，但用了「西西」二字後，其他便慢慢淡出。她將「西」字看作為穿裙的女孩字，雙腳站在地上的四方格內，「西西」二字就是兩個在玩「跳飛機」的小女孩，而「跳飛機」就是西西兒時最喜歡的遊戲。

西西在土瓜灣長大，也一直住在那。她兒時並不富裕，但她從不埋怨，只是安靜的做好自己。長大後，她寫了一首詩，名叫〈熱水爐〉——「媽媽問我／長大了／希望做甚麼／我說／我想做／熱水爐……讓所有的小孩子／都有熱水／洗澡／所有的媽媽／有熱水洗衣服／我們還要／煮許多雞蛋／玉蜀黍／冰花白糖糕／每個人都有得吃。」直白的文字、簡單的詩詞，卻透著一個不簡單的願望。後來，她的作品屢獲獎項，再版數次，就算日漸嶄露於文壇，成為香港首個獲得「美國紐曼華語文學獎」及「瑞典蟬文學獎」的人，並於今年獲得「第16屆香港藝術發展獎」終身成就獎，但她始終低調、不張揚，有如千千萬萬中的其一。台灣作家房慧珍以「神隱少女」形容西西，她說：「她始終將自己隱藏得很好。在土瓜灣，她和一般的老人無異，沒有人認得出她來，會給她額外的禮遇。」

八十年代，西西和許迪鏘、何福仁等人創立了素葉出版社，出版不少文學書籍，是八十、九十年代不可不知的名字。在此之前，西西曾教過書，後來都因想專心寫作而離職。但是上天並沒有讓她安心寫作，1989年，西西患癌入院，在醫生的建議下經手術切除了一邊乳房，後來才知道，其實根本沒必要動這個手術。因手術影響，西西的右手開始不聽使喚，後來只能半路出家，改用左手書寫，但她也從未有過半點怨言，依舊如其名，心裏住著一個小女孩般樂觀。

西西的文字不難讀，既貼地又離地，這不是矛盾，只是現實與希冀的落差。她的寫作題材十分廣泛，從詩集、小說、散文到電影文集都有，代表作有《我城》、《想我這樣一個女子》、《候鳥》、《哨鹿》、《哀悼乳房》等，西西在寫作手法上不斷追求創新與，比起說甚麼故事，她更在乎怎麼說這個故事。去年出版的《欽天監》成了西西自己較喜歡的作品之一，原因就是沒有人寫過這種題材和形式。







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