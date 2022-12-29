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來到一年的尾聲，難免也要陷入一系列回憶之中，來場回顧、做個總結。喜歡看電影的你，又怎會錯過爛番茄Rotten Tomatoes的電影排名！今年也不例外，「Best Movies of 2022 Ranked」已經出爐！作為電影迷，又怎能錯過！





#5《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）



Tomatometer：97%

Audience Score：76%



導演：Martin McDonagh

主演：Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan



繼《殺手沒有假期》、《廣告牌殺人事件》後，導演馬田麥當奴Martin McDonagh再次釋出新作。電影男主角由金球獎影帝哥連法路Colin Farrell出演，在此之前，他已經在《殺手沒有假期》與導演有過合作。電影目前已經獲得超過80多項電影獎項提名，以及30多個電影大獎，預計明年一月在香港上映。初看電影名，還以為電影是《羊懼》的朋友，是一部充滿奇幻的驚悚片，但原來是講述一對每天都會去酒吧喝酒、出生入死的老死，忽然有一日陷入絕交的處境，而被絕交的一方自然是一頭霧水，原本以為只是鬧脾氣，誰知事態愈來愈嚴重……











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