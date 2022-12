收藏文章



音樂總能勾起心底出的回憶,動人的劇情也總能將你帶入其中,而兩者加起來,往往就能讓你記住特別的一幕。作為劇迷的你,不知今年又有多少部劇打動到你?多少首來自劇中的歌留下深刻記憶?

#1〈First Love〉by宇多田光

不得不說,自日劇《First Love 初戀》在Netflix上畫後,天后宇多田光的多首經典歌曲再次出現Playlist中,如〈First Love〉、〈初戀〉、〈Automatic〉等,其中要數〈First Love〉最為上腦。輕輕的旋律、淡淡的憂愁,歌詞「You are always gonna be my love / いつか誰かとまた恋に落ちても / I'll remember to love / You taught me how」,傾訴初戀時酸酸甜甜,愛而不得的苦澀滋味。











