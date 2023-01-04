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劇集《Wednesday》是《愛登士家庭》的番外篇，將家中怪氣女兒作為主角，寫出她在學校發生的奇怪事件。充滿魔法、神怪的青少年故事，如哈利波特、暮光之城般，一直是受歡迎的題材。再加上今次由鬼才大導演添布頓執導，打造絕美的哥德式神秘場景，讓該劇集連續數星期蟬聯與熱門榜單之中！

添布頓式的怪誕美學魅力

青少年魔法題材劇集在Netflix的片單中並不少，為甚麼唯獨這套劇集成為熱門呢？雖然女主角Jenna Ortega繪聲繪色地將角色演繹得死氣沉沉，她的殭屍舞也惹來強烈的討論，不過也不足以讓劇集爆紅。劇情雖然緊湊，不過也是經典的魔法校園劇情。若問我，我覺得是怪誕大導演添布頓的美學魔力，即使只是劇集，但從角色造型、場景設置、道具、燈光到運鏡，每個環節都像以往拍攝的電影製作般一絲不苟，讓觀眾彷如融入劇情，置身於這陰暗、詭祕的異類校園Nevermore之中。

添布頓可謂是怪誕電影的鬼才導演，他在90年代拍攝《蝙蝠俠》（1989）及《剪刀手愛德華》（1990），便大舉成名。其後，也有不少知名作品，包括《怪誕屍新娘》（2005）、《朱古力獎門人》（2005）、《愛麗絲夢遊仙境》（2010）等等。雖然他的作品題材十分黑暗，但並不恐怖，怪誕、魔幻是更貼切的字眼。畫面中充瀰漫著神秘、黑暗的元素，奇怪的宗教符號、哥德式的建築、造型靈異的角色，拼湊出小說獨有的夢幻氛圍。正如《Wednesday》一劇中，取景自羅馬尼亞的Cantacuzino城堡、Wednesday與狼女Enid居住的房間的圓形大窗、龍葵社的標誌、校長室的蛇髮女妖壁爐等等。

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