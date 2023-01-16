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2022年剛剛過去，不知道大家過得滿不滿意？去年年尾，許多港人終於可以再次感受出國旅遊的樂趣，相信亦會開始繼續計劃今年不同的旅程，是否想起都覺得興奮？不如就抱住這份快樂及期待，迎接今年的特別經歷！

新一年，DIVA特意請來身心靈塔羅師美子以塔羅牌從財運、事業運及愛情運三個方面，為12星座預測2023年運程，以及分析本年度的重要人生課題。繼上集分享了白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座後，今集會講到獅子座、處女座天秤座及天蠍座，想知道哪一個星座事業運高企，有貴人相助；哪一個星座愛情上容易出現離離合合？想知道自己來年運程如何？快啲睇片！

身心靈塔羅師美子擁有多年的塔羅、能量療癒經驗，4年前開始全職做塔羅師並傳授教學，亦曾經在報紙雜誌撰寫塔羅占卜專欄，致力推動大眾身心靈發展。

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