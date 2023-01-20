收藏文章

Netflix在上月剛剛推出《哈里與梅根》的紀錄片，哈里乘著熱潮，推出更勁爆的自傳《Spare》（備胎）。推出後首日，在英、美、加等地共賣出140萬本，好成績超越前美國總統奧巴馬的自傳《A Promised Land》，其銷量只有另一個「哈利」——《哈利波特系列小說》能比拼。

這邊廂著作賣個滿堂紅，不過同時哈里的支持率卻創新低，他在書中大爆自己當兵時殺人、17歲獻出第一次等極度私隱的事情，還拉家人落水，揭露皇室家庭成員的秘密！有英國書店幽默地將這本書放於《How to Kill Your Family》旁邊，隱喻哈里讓英國王室蒙羞。姑勿論你站在哈里還是皇室一邊，書中5個熱門話題都值得看！

#1

梅根與凱特關係差，一支唇膏是導火線？

凱特皇妃與梅根的關係緊張原來是真的？凱特皇妃與梅根一個循規蹈矩，遵從傳統禮儀，一個嚮往自由，貼地但隨心，加上英國與美國人的文化及禮教差異，讓兩人相處時難免產生磨擦，而磨擦的源頭竟然是一支唇膏？

在 Instagram 查看這則貼文 Fan account（@m_e_g_h_a_r_r_y）分享的貼文



書中提到一次，梅根與凱特一同出席「皇室基金會論壇」時，兩人還不算熟絡。梅根補妝時發現忘記帶唇彩，於是向凱特借用。哈里在書中寫道，凱特非常不情願地拿出唇膏給梅根，梅根使用時，凱特有些不開心。威廉只能打圓場，說到「果然是美國人的作風。」一支小小的唇膏為兩人變差的關係埋下伏線。

下一頁: 凱特被梅根叫「Baby Brain」？







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇