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《毒舌大狀》票房突破8,000！電影的成功除了子華神加持、有緊湊的故事線、讓人反思的空間，一眾演員的演技也功不可沒，其中不乏一批新演員，包括王丹妮、廖子妤、何啟華等等。其中飾演與林涼水（黃子華飾）一同打官司的正義女律師方家軍，演員演技十分亮眼，讓不少觀眾都對這名女演員感興趣！她是楊偲泳（Renci Yeung）！

飾演正義女律師：氣場撐起激動劇情！

楊偲泳飾演正義女律師方家軍，是林涼水的後輩，兩人合作一場官司，她上庭時毫不畏懼，做事甚至比前輩更認真！現實中的楊偲泳也同樣認真與黃子華演對手戲，更要指著對方來罵，她的演技撐得住場面，很有氣勢！從眾多候選女演員中選楊偲泳，導演吳煒倫解釋：「一般演員來試鏡都是直接罵林涼水，而偲泳的演繹則十分高冷，一眼都不看對方，簡直感覺不想與對方說話般。可見是有思考過才來試鏡。」

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黃子華受訪問時，也讚偲泳演戲的十分認真，演完一場法律戲後，她會在一旁激動半小時。而導演吳煒倫亦讚她演戲時，一點也不怯場，演得出那份氣勢！

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