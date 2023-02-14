14/02/2023
2023愛情運塔羅占卜Part 2！哪個星座今年可能結婚／求婚？哪些星座有感情危機？哪個星座會脫單成功？塔羅師美子剖析！
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上集2023愛情運塔羅占卜，分享了幾個戀愛重要課題的結果，不知道大家有沒有上榜？大家心中的愛情疑問，又豈止過得甜蜜與否，今集塔羅師美子繼續分享2023十二星座愛情運！哪個星座大機會結婚？哪個星座有感情危機、易有第三者？一齊睇！
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2023愛情運塔羅占卜Part 1：哪些星座今年過最甜蜜？邊個最大機會與前度復合？塔羅師美子剖析！
身心靈塔羅師美子擁有多年的塔羅、能量療癒經驗，4年前開始全職做塔羅師並傳授教學，亦曾經在報紙雜誌撰寫塔羅占卜專欄，致力推動大眾身心靈發展。
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