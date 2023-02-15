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人生走過七十年，是一種怎樣的體驗？當中經歷的高低起伏、甜酸苦辣，在今天駐足回望，又是一種怎樣的心情？

西九文化區Arts Pavilion現時正在展出香港建築師兼水墨藝術家馮永基的回顧展。馮永基是建築署的退休建築師，參與的項目逾70項，包括濕地公園、山頂公園、心經簡林、西貢海濱公園、大會堂幾年公園、愛丁堡廣場等；退休後，他重投水墨懷抱，但同時參與各項文化公職，延續另一種建築之路。

時次展覽以《七拾》為命題，顧名思義，則是回顧馮永基的七個十載。從兒時的隨筆素描、年少時期的筆墨功夫到大學時期的建築針筆手繪，從執業的建築作品到一直堅持的水墨創作，展出的作品橫跨藝術家的半百人生，以水墨畫、裝置藝術、建築模型、錄像等媒介，訴說馮永基在建築與藝術路上的對話。

回望人生七十年，你看見了甚麼？

聽見了甚麼？

得到了甚麼？

放棄了甚麼？

付出了甚麼？

放下了甚麼？

重新拾起的，又是甚麼？

回顧展，收集的、拾起的、展示的不只是藝術家的作品，還是藝術家的故事、時光、歲月、人生……步入門口，七片瓦片懸掛於牆，配以帶有指紋的燈光，隨著步伐移動，還有七個問題——「回望人生七十年，你看見了甚麼？聽見了甚麼？得到了甚麼？放棄了甚麼？付出了甚麼？放下了甚麼？重新拾起的，又是甚麼？」這些問題既是回應藝術家七段高低起落的人生，同時也是反問觀者，將其帶入思考之中。馮永基表示，整個展覽不僅僅是單純展示作品的表面，更是作品的背後，從視覺、文字，跨越物質的理念，進入更深層次的思考。

七件瓦片的另一面牆上，是與展覽同名水墨作品《七拾》，那是一套七聯屏水墨畫，是藝術家人到七十的自勉，折射更深層次的心路歷程；抽象、灑脫的筆墨下，隱隱透著龍的形態，呼應藝術家的生肖年份，駐足凝視，忽然想起馮永基曾在自傳《誰把爛泥扶上璧》中，提及母親兒時對於「望子成龍」的期望。

走廊末端播放著由又一山人執導的紀錄短片（11分45秒），平易近人的敘事手法，細細訴說馮永基對建築與藝術的理念，讓觀者走進他的生活和日常，解讀其人生觀。

在馮永基的不同作品中，都總能找到一些微妙的關聯。位於一樓的展廳擺放了另一件由四百多件瓦片組成的大型裝置，這些瓦片的前身來自茶具博物館的一次翻新，在此之前，曾於香港藝術館展出，以作品《與吳冠中對話》呈現。那件作品至今仍在筆者腦海中，是一件難忘的site-specific的裝置。吳冠中筆下的江南建築為人所知，他的雙燕更是經典，對於吳冠中的家國情懷，生於斯長於斯的馮永基又是怎麼回應？

「當時在香港藝術館，我用這些瓦片堆砌成『八組畫』，同時留了一個很窄的空間，就如我的作品般的留白，而這背後所透射的維多利亞港與仿如雙燕的會展正好與我、與吳冠中之間產生了一個很好的對話。」

瓦片在這次展覽以新的身份重現展示，取藝術家最喜愛的運動為靈感，轉化為作品《乒乓》，這件裝置橫跨室內室外，同樣以窗門為界，仿如一張大型的乒乓桌，剛好呼應「遊走於建築與藝術之間」的副題。在裝置《乒乓》中，不知道你是否發現了被抽起的七件瓦片？細心的你，相信不難發現它的去向。

馮永基常說放下建築，重拾筆觸，但在他的作品中，都總能找到與建築的關係。那又窄又長／又長又窄的畫作，就像建築中的窗門，由內望向外，所描繪的自然景觀，是香港之美，也是心境的變化。

馮永基參與的建築項目逾70項，現場精選了24件作品作為展示，配上數個建築模型。作為建築師，他相信building less for more，就如他的退休之作——濕地公園，也靜靜地將建築藏於自然之下，只怕打擾了它的寧靜。他的設計除了考慮形態上與地方、城市之間的關係外，也注入了引人反思的空間。濕地公園不僅藏於自然之下，同時也取了鳥籠的形態，「鳥雀本就該自由自在的飛翔，但有時我們會將它們放到籠子裏養，所以濕地公園就反過來，我們站在籠子裏望向外面的大自然，看著鳥雀自由地飛翔。」

看馮永基的畫，大致可分為三類主題，包括生於斯、長於斯的香港山水、華夏文化，以及宏觀的世界觀。近年，他主要以「呼吸」和「生命」為命題，創作了一系列探討人類世的課題，就如香港中文大學文物館館長姚進莊所說，古人對大自然心存敬畏，馮永基則凝視著大自然的脆弱，並對此保持警惕。現場展示了三幅最新的作品——《生命》（十八）、《呼吸》（二十八）和呼吸（二十九），相較於早些年靜謐的香港山水，近年的作品可見到更大膽的用色和跳脫傳統技法的手法，看著帶有金屬感的顏料在燈光底下肆無忌憚的閃著，似是訴說美麗背後的代價。

「七拾」馮永基回顧展：遊走於水墨與建築之間

日期：2023年2月11日至2月27日

時間：上午10時至晚上8時

地點：西九文化區藝術展亭Arts Pavilion







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