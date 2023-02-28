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2月7日，電影《毒舌大狀》在香港的累積票房超越8,200萬元，上映18天已成為香港歷來最賣座的華語片；而在這個排行榜居於亞、季軍位置的，則是去年上畫的《明日戰記》和《飯戲攻心》。這些紀錄足以證明，香港電影市道復甦已是不爭的事實。

當然，若果考慮到電影票價上升的因素，則上述數片仍未算是香港最受歡迎或最多觀眾的電影。有影迷按照歷年戲票價格計算過港產片的入場人次，位於榜首的是《最佳拍檔》（1982），當年票房約為2,600萬元，人次約211萬。《毒》片於2月7日公佈的入場人次剛超逾100萬，即使到落畫時再增加50萬人次至150萬，仍未足以打入人次排行榜十大──在該榜目前排第10的是《猛龍過江》（1972），入場人次約163萬。即使如此，由去年夏季起多部電影獲得理想票房，無疑為低沉已久的電影業打了強心針。

與《明》片和《飯》片相比，《毒》片和去年另一部電影《正義迴廊》（票房逾4,200萬元）能夠大受歡迎更令人意外。即使不深入分析電影內容和水準，單看表面條件，《明》片和《飯》片都比較具備賣座元素：前者那種機甲科幻電影雖說是港產片罕見的類型，但片中包含大量動作元素，加上近年不少賣座西片出現的電腦特技，再配合多名一線香港明星，包括古天樂、劉青雲、劉嘉玲等，票房理想實屬正常；至於後者，原本是去年賀歲片，情節和笑料並不跟隨過去賀歲笑片的套路，擔綱的演員也不算天皇巨星級（當時黃子華應未算是），但畢竟是喜劇片，全程輕鬆熱鬧，娛樂性豐富，能吸引大量觀眾也十分合理。反觀《毒》片欠缺了動作和喜劇這港產片兩大賣座保證元素，卻仍能脫穎而出。法庭片在港產片中不算罕見，但卻從來不是最為賣座的類型。香港影迷印象較深刻的有《法外情》（1985，吳思遠導演）和其後數部同系列作品，該片當年在香港的票房接近1,200萬元，僅可算是中上成績。因此，《毒》片的成功之道更值得探究。

上世紀80年代的一系列港產法庭片強調戲劇衝突，煽情為主，並不追求寫實，有關法庭訴訟的描寫往往距離實況頗遠。相比之下，《毒》片的實感較強，但在法律相關細節上仍不算十分寫實，例如撇除了事務律師在訴訟中應有的角色。整體來說，這部電影還是以奇情案件吸引觀眾，務求情節峰迴路轉，引人入勝，因而間有不甚合理的鋪排，最明顯的例子莫過於鍾家母女與她們的法律顧問董衛國（王敏德飾）竟選擇在戶外地方談論案情機密，讓林涼水（黃子華飾）一方可以偷錄到內容。論敘事手法和場面設計，《毒》片勝在節奏明快，簡單易明，相比近期多部同樣口碑甚佳的港產片，較少含蓄或複雜的設計（這不一定是優點或缺點）。

由此看來，《毒》片可算是過去港產法庭片的改進版，內容和技巧有明顯進步，但是基本套路沒有大變，那麼這個類型的電影會突然成為票房冠軍，或可推論真正轉變了的是香港觀眾的口味。「邪不能勝正」從來都是華語電影一個重要的主調，過去幾年香港經歷很多變遷，港人對這個理念可能有不少反思。當觀眾看到鍾家權傾朝野，甚至可以佔據法庭旁聽席所有座位，會有甚麼體會？

片中信手掂來都是這種可供觀眾自行解讀的細節，筆者再舉一例：電影描寫三個不同世代的大律師，最為正義的其實是最年輕的方家軍（楊偲泳飾演），一開始已堅持認真按行內守則處理案件；反觀中年一代的林涼水曾經急功近利，試圖靠攏權貴，後來才痛改前非；而最腐敗的則是三人中行內地位最崇高、年紀最大的資深大律師董衛國。這是否《毒》片創作者對香港不同世代的觀感？

更易直接引發觀眾共鳴的，自然是片中對白傳遞的訊息，不論是「Everything is wrong」，還是「法律面前，窮人ＸＸ」都在網絡上瘋傳。類似的「金句」不單出現於《毒》片，同樣見諸多部過去大半年廣受好評的港產片──「屋企人喺邊，邊度就係屋企。」（《飯戲攻心》）；「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎我！」（《正義迴廊》）；「個世界Ｘ，唔代表你要做Ｘ人。」（《窄路微塵》）；以至剛公映的《風再起時》中許冠文飾演的廉政專員在片末頗長的英語獨白等，都足以讓今天的香港人深思，也成為電影的賣點之一。

這些意在言外的訊息可能是電影的主旨，也可能只是電影創作人在適當時機「借題發揮」。這種做法在過去的港產片中也並不罕有，在徐克的電影中尤其常見，但卻甚少受到觀眾重視和熱烈談論。不過，經歷時代轉變，港人很可能更重視在電影（以至其他流行文化作品）中尋找寓意──或至少是情感宣洩。

目前很多人都在討論香港電影工業出現小陽春後應該何去何從。筆者認為，《毒》片給我們的啟示，正是大場面製作和傳統天皇巨星的叫座力已告減弱。一方面，影壇將會出現新一批的第一線紅星，說男演員，黃子華大概已成事實，其他具備潛力的還有謝君豪、張繼聰、呂爵安、劉俊謙等，女的則可能是鄧麗欣、余香凝、蔡思韵、王丹妮、廖子妤和袁澧林。另一方面，香港電影應更為著重傳遞令觀眾有共鳴的訊息，未必要作為影片的主題，在片中側寫一筆或許已起到作用。

香港電影業近年另一作風也應該為業界帶來一點啟示。大概是10年代中期，港產片開始有台前幕後人員在上映時到戲院謝票，到去年中戲院重開、電影出現熱潮，謝票更已成為港產片不可或缺的推廣模式。對觀眾來說，與過去數十年電影宣傳依賴在大型傳媒投放廣告相較，謝票（加上社交媒體）明顯來得更為親切和人性化，也可以從中獲得更多訊息和感受。

近距離、著重與觀眾互動、提供細緻而個人化的訊息……對香港電影工作者來說，不單應用於以謝票作宣傳，更是電影創作應走的方向。