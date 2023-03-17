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一套韓國的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》登上Netflix首位，紀錄片講述韓國四大邪教。其中，佔紀錄片篇幅最長、曾紮根在香港的「攝理教」，內容最讓人震驚！「獸性教主鄭明析」性侵上千名少女，其中不止韓國女生，還有香港及台灣女受害者，更涉及未成年少女，最小的甚至是小學生！紀錄片請到曾經深陷教會的受害者做訪問，為了不想更多人受害，她們親口講述駭人聽聞的性侵過程！



「你出去選（韓國小姐），只會被其他男人吃掉。」



當時還未成年的韓國少女金志銀 碰巧遇上教主鄭明析來到其居住地區傳教，教會內好心的姐姐說要幫她申請與老師（對教主的稱呼）一對一的面見機會。被當成神的鄭明析每日都有無數教友爭相前去詢問意見、祈禱，能獲得一對一的面見是千載難逢的機會！她帶著激動、緊張的心情面見老師，更希望帶著教主的認同去參選韓國小姐。



進入房間後，教主以身體檢查為名叫她把褲子脫了。誰知一把把她推倒在床，並說道，「你出去選，只會被其他男人吃掉。」然後，壓在金志銀身上，強硬侵犯了這個還未成年的少女。事後還叫她不能與父母及其他教友提起。「這是個秘密。」



下一頁：「從現在開始，你要持續跟上帝發生關係，你已經是上帝的妻子了。」







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