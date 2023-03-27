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從被人看不起到被網民讚「香港之光」的人以往有很多，最近成為城中熱話的，就是——素海霖（Erena）。她是首位在日本出道的AV女星，先不論輿論正面還是負面，她都是近期廣受討論的風雲人物！



誰是素海霖？



素海霖是一名土生土長的香港女生，她曾在Patreon賣性感相片，曾上過ViuTV節目《戀講嘢》、參演過電影《PTGF出租女友》，因為性感、大膽作風在香港薄有名氣。近日，她化名「絵麗奈」進軍日本AV界，成為全港第一位在日本正式出道的AV女優。對此，網民的態度偏向支持，有網民稱她為「香港之光」，亦有不少網民稱會課金購買她的作品。不過，話說回來，在香港，AV女優依然是充滿禁忌的職業，在決定成為AV女優前，她有猶疑過嗎？到底是甚麼讓她走上這條路呢？

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Erena在香港有簽娛樂公司，有參與少量幕前工作，及在Patreon販賣性感相片，不過知名度依然不及明星和不少KOL，賣照片每月能賺到5位數字。她希望能給自己更優質的生活，也希望能養活家人，因此她抓住了去日本發展的機會，希望能盡力一搏。



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