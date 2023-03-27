Art & Living

收藏文章　

27/03/2023Text: Charlotte Tsui

首位在日本出道的香港AV女優！為追尋夢想，無懼各界看法！素海霖：想成為有影響力的女性！

#Movie & Drama #Inner Beauty #AV女優 #素海霖 #Erena #絵麗奈 #影響力

　　從被人看不起到被網民讚「香港之光」的人以往有很多，最近成為城中熱話的，就是——素海霖（Erena）。她是首位在日本出道的AV女星，先不論輿論正面還是負面，她都是近期廣受討論的風雲人物！


誰是素海霖？


　　素海霖是一名土生土長的香港女生，她曾在Patreon賣性感相片，曾上過ViuTV節目《戀講嘢》、參演過電影《PTGF出租女友》，因為性感、大膽作風在香港薄有名氣。近日，她化名「絵麗奈」進軍日本AV界，成為全港第一位在日本正式出道的AV女優。對此，網民的態度偏向支持，有網民稱她為「香港之光」，亦有不少網民稱會課金購買她的作品。不過，話說回來，在香港，AV女優依然是充滿禁忌的職業，在決定成為AV女優前，她有猶疑過嗎？到底是甚麼讓她走上這條路呢？

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

@thisis_shl 分享的貼文

 

 


　　Erena在香港有簽娛樂公司，有參與少量幕前工作，及在Patreon販賣性感相片，不過知名度依然不及明星和不少KOL，賣照片每月能賺到5位數字。她希望能給自己更優質的生活，也希望能養活家人，因此她抓住了去日本發展的機會，希望能盡力一搏。


下一頁：香港女生在日本出道並不容易

 

  • by Senior Editor

    Charlotte Tsui

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

Wander in Art
You May Also Like
#Movie & Drama #Inner Beauty #AV女優 #素海霖 #Erena #絵麗奈 #影響力
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#編輯試用#Clogs#糖癮
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
領展供股
大國博弈
More
Share