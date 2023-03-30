Art & Living

收藏文章　

30/03/2023Text: Christy

無法忘記的4月1日：Will you remember me？重溫5套張國榮經典電影，回味哥哥好年華

#張國榮 #電影 #Movie & Drama #經典電影 #阿飛正傳 #胭脂扣 #霸王別姬 #異度空間 #哥哥 #張國榮逝世 #張國榮逝世20年 #4月1日 #春光乍洩

　　每逢愚人節，總有不少人會以公眾人物或是明星來說笑，不是這位結婚，就是那位患上絕症。還記得在2003年4月1日，人人都在說「張國榮離開了」，但大家也只是以為在開玩笑，沒有人信以為真。直至晚上看到電視新聞，才知道原來這個並不是愚人節的玩笑，哥哥真的離開了。自此每年的4月1日，除了是愚人節，亦是哥哥張國榮逝世的日子。

 

　　回頭一看，哥哥已離開我們20年。即使身邊很多人和事都已不如從前，但哥哥為我們留下的，卻是永恆不變。今年4月1日，就讓我們一同重溫哥哥的經典電影，懷念一下昔日哥哥為我們帶來的好時光吧。

 

揪心的愛情 ──《春光乍洩》

 

　　「黎耀輝，不如我們從頭來過。」張國榮在《春光乍洩》這句對白，就像刻在了無數人的心頭上，每當聽到，都總會想起電影中黎耀輝和何寶榮的一段有緣無份的戀情。

 

 

　　電影由王家衛執導，電影講述同志情侶黎耀輝（梁朝偉 飾）與何寶榮（張國榮 飾）於阿根廷展開新生活，何寶榮到處留情，但黎耀輝卻一心只向著對方，二人在途中不斷離離合合，糾纏不清，叫人看得揪心。電影自1997年上映後便獲獎無數，更曾被香港電影金像獎協會評為是「最佳華語片一百部」之一，不管是否哥哥的粉絲，這部經典愛情之作也是百看不厭。

 

 

下一頁：你是真虞姬，他是假霸王 ──《霸王別姬》

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

Watches & Wonders 2023
You May Also Like
#張國榮 #電影 #Movie & Drama #經典電影 #阿飛正傳 #胭脂扣 #霸王別姬 #異度空間 #哥哥 #張國榮逝世 #張國榮逝世20年 #4月1日 #春光乍洩
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#編輯試用#Clogs
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share