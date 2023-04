收藏文章

Up until then, I barely had the energy to listen to music, let alone play anything.

– Ryuichi Sakamoto

從巴哈、貝多芬到德布西,從現代音樂、西洋音樂,回到傳統音樂,從充滿實驗性到回歸純粹,坂本龍一對音樂的渴求在遇上音樂一刻,便從未停止過。教授曾自傳中提及,過去曾常聽古巴國寶級歌手Omara Portuondo的歌曲,有時聽著聽著更會流淚。然而,在教授的多首歌曲中,不管是淒美的〈Merry Christmas Mr. Lawerence〉,還是激昂的〈Rain〉,或是最後輕之又輕的〈20220304〉,相信也會有人和教授一樣,能在音樂中,找到力量。教授一生所作歌曲多不勝數,今次,和大家分享數個編者比較喜歡的大碟,在這個下雨天,沉浸於他與音樂帶來的共振。

《12》

音樂有療癒的功效,能夠修補我殘破的身軀和靈魂。

《12》是教授第15張個人專輯,也是給自己71歲的生日禮物。專輯收錄了12首歌曲,這些歌曲均創作於2021年至2022年期間。那時的他,忙於手術、治療,疲憊的身軀曾讓他一度無法再碰音樂,甚至無力去聽音樂。他形容《12》就像日記一樣,只要稍有精神,便會以最簡單的音符,記錄他的日常與生命,「從現在開始直至生命盡頭,我大概會繼續以這種『日記』的形式記錄我的生活。」聽著琴鍵發出的聲音,是靜謐的、也是緩慢的,是沉穩的,也有輕柔的……最後一首〈20220304〉,清脆的聲響就如風鈴,讓人宛如聽見了風的聲音與空靈的世界。

《Ryuichi Sakamoto: Playing The Piano 12122020》

《Ryuichi Sakamoto: Playing The Piano 12122020》是一場網上直播的現場音樂會,無法回放,但都刻錄了在這張大碟中。大碟收錄了不少教授的經典歌曲,如〈The Sheltering Sky〉、〈The Last Emperor〉、〈Merry Christmas Mr. Lawerence〉等,以純鋼琴的形式呈現,安靜的聆聽教授沉澱過後的音樂世界。

《Out of Noise》

除了音樂,坂本龍一對生活、社會、世界同樣關心,他反核,所以在患癌期間,拒絕反射性治療,他一直在用自己的身體、音樂說話。繼以反戰為主題的專輯《Chasm》後,這張於2009年推出的專輯《Out of Noise》則記錄了大自然的變化,他不惜跑到了北極圈收音,以〈ice〉、〈glacier〉等名為命題,將融雪、流水記下。

《Beauty》

坂本龍一早期作為搖滾樂隊 Yellow Magic Orchestra 的一員,所推出的音樂和唱片在當時不管是日本還是美國,都引起了很大的迴響,電子音樂、合成器、混入民族色彩的組合讓人聽見了前衛;就算在YMO解散後,這股音樂氣流仍有很強的後勁。1987年與1989年,坂本龍一分別推出了第七張專輯《Neo Geo》與第八章專輯《Beauty》,而《Beauty》就是承襲了《Neo Geo》。專輯的特點在於沒有使用機械做出節奏,與以往的專輯大有不同,但依舊混合了他所探索的民族文化、沖繩民謠、非洲音樂等爵士及搖滾元素。教授表示,這張專輯是像回到YMO之前的風格,也想回溯至十多歲時,對民族音樂的追求。







