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Graffiti（塗鴉），Breaking（街舞），DJ，MC成為了構成嘻哈文化最主要的四大元素。而塗鴉文化一直被用作人們溝通和傳遞個人思想的工具，一種追求自由和表示抗議的行為。

最早的塗鴉文化興起於上世紀60，70年代的美國紐約布朗克斯，從一群青年人為了標示自己的地盤，隨手塗寫歪扭的幫派符號、圖案。直到Writer (塗鴉藝術家) 改變了塗鴉的形式，加入自己的想法，成為藝術作品。隨著千禧時代來臨，塗鴉開始走進大眾的視野，更隨著Banksy 效應*開始發酵，成為一種流行文化現象，從街頭走向室內。

今次登陸香港的作品J. Demsky的《VLTRAPHOTONICS》亦有劃時代的意味，塗鴉從室內，換上數碼形式再次走到街頭，成為今年「HKWALLS街頭藝術節」展覽品之一。作品在尖沙咀海旁的尖沙咀中心及帝國中心外圍上的8萬2千顆LED圓點燈組成的兩道多媒體幕牆展示，筆者亦曾到訪現場觀賞作品。

本次作品以單一的黑白作為主體色調，配上90年代的街機電子遊戲風的三原色（RGB）及其他熒光色作背景，形成強烈的色彩對比，進一步增強視覺衝擊。J. Demsky利用線條的粗細，刻劃出快速變動的立體方塊，扭曲的黑白線條在舊世代的電子色下流動，帶有電子遊戲Minecraft的影子。另外作品中的大型白色圓圈配上三原色的畫面，讓筆者聯想到小時候家中電視失去訊號的畫面。

在觀看作品時，筆者想到塗鴉從街頭牆面先走到美術館，再從美術館走回街頭箇中的意味。最初的塗鴉在街頭創作時Writer總帶著挑戰權威，突破界限的意圖，而創作時總帶有風險，只是表達的意欲推動他們創作。相對而言，現在的塗鴉作品逐漸走向主流，不難見到商品中出現塗鴉的作品，或在傳統的藝術館中見到塗鴉的影跡，甚至與科技結合，不禁想到街頭塗鴉會否成為「框內」的一部分嗎？

儘管形式再變，相信塗鴉文化不會被替代，只要回歸街頭──街頭文化的「根」，當中的精神就有人延續。香港街頭亦不乏優秀的塗鴉作品，不妨在街上留意一下隱世作品，看看香港街頭的「根」，孕育出怎樣的本地創作。（想了解更多香港本地塗鴉文化的朋友可以到訪HKWALLS網頁）

《VLTRAPHOTONICS》展覽在2023年3月17日至4月12日期間，每晚6時至11時於尖沙咀中心及帝國中心多媒體幕牆上公開展出，無需門票，想觀看的朋友只需到近尖沙咀中心及帝國中心的維港海旁。在欣賞作品時，筆者建議可以從不同角度欣賞，獲取不同的體驗。而觀看作品最佳的位置相信是在近帝國中心的行人天橋上。這裏視野沒有其他阻礙，更能一覽兩邊幕牆。第一次觀看時，可以以肉眼來感受作品的色彩在眼前的衝擊，配上馬路上行走中的車龍，成為作品延伸的一部分，相眏成趣。第二次觀看可以透過電話屏幕，當中畫面上的線條呈現會更清晰，另有一番趣味。

*英國塗鴉藝術家Banksy的作品形式多樣，富挑釁性的塗鴉作品高調地展示後，主流藝術收藏家將其塗鴉作品收入主流藝術品市場，成功將街頭藝術非主流文化帶入大眾眼中，其公眾認可度和商業成功有助於其他街頭藝術家成為全球藝術市場的關鍵角色，這種現象被稱為「Banksy效應」。







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