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瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》（Gentlemen Prefer Blondes）中，身穿粉色長裙，帶著鑽石首飾，高歌《鑽石是女孩最好的朋友》（Diamonds are a girl’s best friend）一曲，毫不掩飾的大唱Tiffany's、Cartier、Black Starr、Frost Gorham …… 這經典畫面唱出多少女士愛鑽石的心聲。



稀珍的來源、獨一無二的存在、精湛的工藝，均為珠寶貫以珍貴二字。然而，除了美麗與珍貴，珠寶的演變也反映著當時社會的面貌與進程。而誕生於176年前的法國珠寶品牌Cartier則見證了一段又一段歷史。日前，香港故宮文化博物館8號展廳迎來自開幕以來的第三個特別展覽 — 「百樣玲瓏──卡地亞與女性」，展出卡地亞Cartier從十九世紀至今的珍貴珠寶、鐘錶、珍寶、首飾、文獻等逾300件珍貴典藏，讓步入的觀者目不暇給。



展覽劃分為四個部分，包括「王室與貴族女性：優雅與名望」、「女性新姿：打破傳統」、「好奇尚異：跨文化靈感」、「非凡女性：璀璨新傳奇」，由古至今訴說珠寶在不同年代的地位與意義，以及多位傳奇女性與卡地亞的關係，並如何以珠寶為載體訴說時代的故事。



步入展覽大門，首先映入眼簾的一個又一個的冠冕。談及冠冕，通常離不開王室與貴族，卡地亞與王室的淵源最早可追溯至1856年，當時拿破崙．波拿巴的侄女馬緹德．波拿巴公主找卡地亞訂購了一件珠寶，因此她也成為了品牌的第一位有王室身份的客戶。自此，卡地亞便開始為世界各地皇宮貴族客製珠寶，慢慢地，它也成了王室與貴族所喜愛的品牌之一。



加冕禮及重要場合所佩戴的冠冕及華貴珠寶也成了地位的象徵，而冠冕是王室女性及地位顯赫的貴族名媛所佩戴的頭飾，通常採用铂金加鑽石，根據年代，有時會飾以天然珍珠、寶石或羽毛等不同元素，現場就可以看見不同款式的冠冕，如花環風格、俄羅斯風格等，有些更可拆分為胸針，一冠多用。除了耀眼的冠冕，一頂來自1924年的鳥羽冠頭飾立馬將畫面拉回二十世紀，女子頂著活潑又俏麗的「鮑伯頭」，頭上便帶著這輕盈又不失優雅的頭飾，在舞會上翩翩起舞，可見當時Art Deco Jewelry的潮流。



除了冠冕，另一種受裝飾藝術運動Art Deco Movement的影響的首飾便是長項鍊與髮箍，它的出現也與當時的社會進程與流行服飾有著莫大的關係。二十世紀初，「新女性」的概念興起，隨之而來的便是緊身衣的沒落。女性在穿衣上便更自由，而長項鍊的設計就可以搭配不同的服飾，如飄逸的長裙；同時，也可以滿足不同的佩戴方式，而耳環的設計也偏向修長，配以一頭俏麗的「鮑伯頭」。



除了社會進程帶來不同的珠寶設計外，美洲豹可謂是奠定卡地亞一個重要的標誌與經典。品牌關於美洲豹的首度設計是1914年的一枚白鑽石與黑縞瑪瑙的抽象豹紋腕錶，但將美洲豹發揚光大的，不得不提貞．杜桑。在仍是男性主導的20世紀初，杜桑不僅是卡地亞首位女性創意總監，她還穩坐總監的位置逾40年，將女性獨立自主的精神透過珠寶去詮釋。杜桑鮮明的個性與自由的精神讓她得到了「美洲豹」的稱號，在杜桑的帶領下，卡地亞以往一些較為抽象的設計逐漸轉化為更寫實與立體的描繪，而大自然的植物與動物也成了她的靈感，而美洲豹自然也成為了設計的一個主線，並將其精神狠狠的刻在了卡地亞的骨子裡。現場可以欣賞到美國籍希臘女高音歌唱家瑪利亞．卡拉斯當時的美洲豹夾式胸針的收藏，以及一枚當時卡地亞為溫莎公爵夫人定制的藍寶石美洲豹夾式胸針。



同場還可欣賞到卡地亞受不同文化影響之下的設計，如印度風格項鍊，項鍊以印度文化為靈感，但配色卻充滿歐洲風格，是卡地亞的經典之作；以中國常用的寶石——翡翠為主設計的項鍊，配以鑽石及紅寶石，是赫頓與俄羅斯阿歷斯．米得凡尼王子結婚時所收到的禮物；還有設計於二戰時期、象徵自由的自由鳥胸針、中國風格化妝和、瑞獸手鐲、埃及風格自鳴鐘等，以及摩納哥王妃嘉麗絲姬莉、著名演員伊莉莎白泰萊、林青霞與劉嘉玲，以及女企業家何超瓊等人的收藏，著實難得一見。



「百樣玲瓏──卡地亞與女性」



日期：即日起至8月14日

地址：西九文化區香港故宮文化博物館展廳8

門票：成人門票為 $120，特惠門票為 $60元，（可參觀所有博物館展廳）

查詢：香港故宮文化博物館











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