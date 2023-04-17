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第41屆金像獎頒獎典禮昨日落幕，由劉青雲和鄭秀文分別奪得影帝影后、年僅10歲的巴基斯坦裔演員林諾勇奪最佳新演員、以至備受爭議的電影《給十九歲的我》嬴得最佳電影……可見今屆金像獎同樣話題性十足。除了大熱電影如《神探大戰》和《正義迴廊》等，其實今年亦有不少新晉導演的電影十份值得一看。

非一般的父子情：的士司機和難民男孩的逃亡之旅

──《白日青春》

說到70年代的舊香港，相信大家也會想起當時的難民潮，而《白日青春》便正正是以70年代的香港難民中轉站作為背景，講述由黃秋生飾演的陳白日在70年代時偷渡來港，當上了的士司機，一直與兒子關係疏離。而由林諾飾演的哈山「莫青春」，一心本想家人移民到加拿大，父親卻因為車禍意外死亡，其後更涉入黑幫而被迫偷渡逃亡。在逃亡過程中，哈山意外獲白日相助，卻發現追捕哈山的警察，原來是白日的兒子.......

不同種族、不同世代，甚至毫無血緣關係的白日和哈山，在逃亡過程中產生了如父子般的感情。在年少時期離鄉別井的馬來西亞華人導演劉國瑞，曾表示在電影中投放了自己不少的個人成長經歷和情懷，使劇情刻畫得更細膩，讓觀者重新體會到這些香港「外來者」，也有他們自己的故事。

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