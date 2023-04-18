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18/04/2023Text: Christy

「我終於不用陪跑了！」回顧鄭秀文5大獲提名金像獎影后角色，她怎樣由喜劇演員蛻變成影后？

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　　第41屆金像獎頒獎典禮日前完滿結束，要數到今年最具話題的得獎者，除了有年僅10歲的最佳新演員林諾，當然也少不了22年來首次贏得「最佳女主角」的鄭秀文Sammi。歌影視三棲的她，由「樂壇天后」影至「金像獎影后」，一路走來並不容易。Sammi在得獎時激動表示：「我終於不用站在賽道上在後面默默陪跑了，我是衝線的那個！」

 

　　歌手出身的Sammi於1991年時踏入電影界，接拍電影「飛虎精英之人間有情」，更憑其角色Heidi嶄露鋒芒，第一個電影角色已獲提名1993年的金像獎最佳新演員。雖然當年Sammi最終與獎項無緣，但對於新人來說，已是十分大的鼓勵！自此Sammi便一直歌影視三棲發展。22年來，Sammi一共獲提名7次金像獎影后，由《孤男寡女》的Kinki，至《流水落花》的天美姨姨，Sammi逐漸把自己從喜劇演員定位至正劇演員。不知道大家從以下5個Sammi曾經獲影后提名的電影角色中，可有看到她的蛻變？

 

提名第20屆名金像奬影后

──《孤男寡女》神經女Kinki

 

　　作為Sammi的代表作之一，相信大家對《孤男寡女》也絕不會陌生。電影由廣播劇改編而成，並由杜琪峯和韋家輝執導，講述銷售經理華少（劉德華 飾）和小員工Kinki（鄭秀文 飾）一對歡喜冤家的愛情故事。

 

Source/ 《孤男寡女》劇照

 

　　電影中鄭秀文所飾演的Kinki是一個看重愛情，同時帶點神經質的女生，每當遇到不如意或傷心事時便會「間竭性失控」，在一次機會下幫助了華少，令華少對她產生好感，更出手教她「教訓」男友，展開二人的愛情故事。Kinki一角可說是為Sammi奠定了她的喜劇之路，更使她在2001年首度獲提名金像奬最佳女主角！

 

下一頁：《瘦身男女》260磅胖女Mini Mo

 

 

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