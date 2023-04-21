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三月有Art Basel，來到五月，又怎能錯過Le French May呢？來到今年，已經是法國五月在香港舉辦的第三十個年頭，從展覽到表演、從美食到美酒、從電影到講座，一系列不同的節目與活動，讓觀者好好感受法國文化的魅力！在眾多節目中，就讓編者以藝術展覽、舞蹈表演與音樂表演為主，和大家分享數個不能錯過的藝術體驗！

#1 虛擬凡爾賽宮之旅

凡爾賽宮是法國重要的標識，它見證了法國的歷史、文化和時代的變遷。它的建築、裝橫、藝術收藏吸引了不少藝術愛好者，在親身走訪這座宮殿前，不妨先到香港文化博物館，參觀展覽《虛擬凡爾賽宮之旅》解解渴。

《虛擬凡爾賽宮之旅》以多媒體和互動裝置重現凡爾賽宮，展覽分為三個展覽廳、六個主題，分別是時空穿梭、凡爾賽宮之輝煌璀璨、凡爾賽宮之百年藝韻、凡爾賽宮之自然景觀、凡爾賽宮之創新，以及凡爾賽宮一日遊。觀者可藉此感受凡爾賽宮的歷史、宮室、展廳、藏品，以及不能錯過的莊園、園林。展覽中，還有VR、AR等元素，以及360度 LED 銀幕重現凡爾賽宮裡的其中五間房，以沉浸式的體驗讓你感受這座雄偉的建築物；另外還設有鏡廳，呈現73米長的長廊，窗內窗外的風景。

虛擬凡爾賽宮之旅

日期：4月19日至7月9日

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館3-5

門票：標準$10／團體$7／優惠$5







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