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濕潤的空氣總帶著絲絲慵懶與疲倦，似乎假期也懶於外出。另一邊廂，城市不會因為天氣而懶惰，發生在城市中的一些藝文活動不僅能帶來衝擊，還有靈感，難得長假期，不妨走出家門，讓這些藝文活動洗走這絲慵懶！



大館當代美術館「BOOKED：香港藝術書展」



想尋找一系列藝術、設計等衝擊靈感的書籍，就不要錯過一年一度的大館當代美術館「BOOKED：香港藝術書展」！來到今年，藝術書展BOOKED已經踏入第五個年頭，而且愈來愈熱鬧。參展名單由本地到海外均有，包括艺鵠書店、亞洲藝術文獻庫、尼間麵包店等，以致海外的Printed Matter（紐約）、Nieves（蘇黎世）、onestar press／Three Star Books（巴黎）等，共超過80位藝術家、出版商、機構和書店參加。



除此以外，今年書展也帶來了新項目——「聲書相印」，朱珮瑿和Edward Sanderson（李藹德）共同策展，及何思衍合辦。聲音如何被記錄在紙上？印刷品也能觸發聲音？這個項目就是探討音樂／聲音如何被記錄，圍繞視覺與聽覺的重疊，從觀感上感受一個嶄新的體驗。



「BOOKED：香港藝術書展」

日期：4月28日至5月1日

地點：賽馬會藝方及F倉展廳

門票：40元（標準門票），30元（優惠門票）

查詢：BOOKED



Little Goody Two Shoes by Todd James



本地畫廊Over the Influence經常帶來海外當代藝術家的作品，並為其舉辦個展。今次帶來的展覽Little Goody Two Shoes是美國藝術家Todd James的個展。Todd James的作品以鮮豔的色調、簡約的幾何元素組成，雖然沒有特別的外貌特徵，但不難看見女性經常出現在畫家筆下，結合生活上的元素，營造輕鬆的氣氛。不過今次所展出的作品中，有數幅以戰爭為題的作品，雖依舊是具衝擊色彩，但同時帶著強烈的批判。



Little Goody Two Shoes

日期：5月4日至6月10日

地點：Over the Influence



「蛇貓狗畫展」by By Rex Koo



終日與貓為伴的香港本地畫家Rex Koo喜以流行文化為創作主題，日前於海港城美術館舉辦展覽——「蛇貓狗畫展」。展覽以元祖香港成人雜誌《龍虎豹》為創作靈感，帶來34幅作品。作品不見龍、虎、豹的露骨，反而是以蛇、貓和狗為主角，以可愛的造型、霓虹燈般的鮮豔色彩，建構一個玩味極濃的繽紛世界。Rex的創作帶著漫畫的故事性，34幅作品亦如一貫的手法，以故事形式貫穿，每幅畫就如一個漫畫框，循序漸進的訴說建構的故事。展覽開章以《小王子》的蛇吞象的比喻為引子，並節錄第一章的內文 —「大人們自己什麼也弄不懂，卻要人一遍一遍地解釋，他們永遠只看見自己想看到的東西。」以暗示性的手法，帶來具挑逗性的作品。



顧沛然個人展覽「蛇貓狗畫展」

日期：2023年4月27日至5月21日

時間：上午11時至下午10時

地點：「海港城美術館」（海港城海洋中心二階207號舖）

備註：畫展只准18歲或以上人士入場











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