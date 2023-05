收藏文章

如果色彩會說話,那麼藍色會告訴你,它的冰冷和憂鬱嗎?橙色會讓你知道,它的刺激和新鮮嗎?但其實,就算色彩不會說話,你或許也能感受到它冰冷中的暖,刺眼中的孤獨。

看Tunji Adeniyi-Jones的作品,無疑會先被他調色盤中的色調所吸引,儘管那是色彩理論中,最基本的比對色,但依舊讓人移不開視線。

他的作品不難被辨識,強烈的色調、雌雄同體的人物、流動的線條營造充滿動感的畫面,建構了一個宛如小說般富有想像力的世界。還記得去年在Art Basel White Cube 的空間中,看見的一幅《Twin Virtues in Blue & Orange》,藍調與橙調的交織讓人想起了Henri Matisse的那幅《Dance》(La Danse)。不同的是,Tunji對於人體的描繪,更多是突顯身體的某種特徵——強化肌肉的線條,抹去性別的特徵,留下直視/凝視著畫面的雙眼。

Dance is a language that can communicate across the boundaries.

但Henri Matisse並不是Tunji的主要創作靈感,歷史文化才是他的養分來源,特別是西非神話,如約魯巴文化,還有美洲及歐洲史。二維的畫布上,背景的動植物形態與畫中的人物剪影互相擁抱,在流動的線條下,彷彿以某種「舞蹈」歡慶著,而這些不同的元素組合起來,卻異常合拍。他的作品或許沒有一個完整故事線,但就如一個定格,從色彩、形狀、組合所帶出的流動性中,滲入絲絲關於歷史與文化的痕跡。

今年,White Cube 為Tunji舉辦了他在亞洲的首個個展,名為《深究》(Deep Dive),展出一系列Tunji的最新油畫作品和版畫作品。Tunji一邊指著畫,一邊介紹著今次展覽的空間佈局與作品:「這個展覽以兩個色調劃分為兩個部分,上層以黃調、橙調和紅調為主,下層則是藍調,我喜歡這個以不同飽和度所帶來的兩種感受的想法。」回看過去的展覽,Tunji 習慣以對比色調作為呼應,今次所展出的新作品幾乎都是單色畫,更藉此以色彩突顯顏色的溫度。

仔細看每幅畫,畫面中依舊避免刻畫人物特徵的手法,具流動感的人物漂浮在畫布上,看似對稱、重複,魔鬼卻也在細節中——通紅的畫面上,以少許藍調作為點綴,需不至於營造強烈的對比,但卻帶出點睛的效果。而這些看似相近的畫作背後,其實 Tunji 畫了上百張草圖。對於自己的作品,他從不馬虎,從小尺寸到大尺寸,一直在不斷的重複練習,直到有信心將其轉化為作品。

Tunji 出生於倫敦,2014畢業於英國牛津大學的The Ruskin School of Art學士學位,2017年在美國耶魯完成了繪畫及版畫的碩士學位。話語間,Tunji 透露自己在倫敦完成學業後,並沒有馬上找到方向。作為一個黑人藝術家,他直言,在倫敦似乎到不到一個可以讓他發聲的地方;帶著困惑、帶著問題,他去了紐約進修,尋找「What it means to be a black artist?」的答案。

I'm really proud of this kind of dark deep blue and violet paintings.

But I'm now quite committed to expanding and creating more warm palettes.

Tunji過去有不少以深紫、深藍為主調的畫作,那是他喜歡的色調,是寂靜的,也是深沉的。然而無論多沉寂,都總有一雙凝視著前方的雙眼,放佛洞察著甚麼似的。訪問中,Tunji捧出一本書——《Young Gifted and Black: A New Generation of Artists》,書的封面正是他繪於2017年、以深藍深紫主色調為主的《Blue Dancer》,「有時,你希望能夠展現自己最好的一面,但有一段時間我迷失了方向,我覺得自己永遠都無法做到最好。所以當這幅畫被選作這本書的封面時,就好像是一個好好的機會,給了我空間去嘗試新的東西。」

Tunji 的繪畫雖然有明顯的主體,但卻與二十世紀五、六十年代崛起的色域繪畫(Colour Field)有著某種巧妙的聯繫,顏色與身體變成了他敘事的載體。從深紫、深藍到橙、紅、黃等暖色調,他不停在探索顏色的邊界,充滿活力的線條與畫面就如他所相信的,舞蹈是打破溝通的語言,而他也希望用畫筆去打破這邊界。

What’s art?

For me, art is everything right now.

It's my expression.

It’s how I communicate

It’s how I tell Stories and it’s how I learn.

通吉 · 阿德尼伊-琼斯:深究 | Tunji Adeniyi-Jones:Deep Dive

日期:即日起至2023年5月20日

地點:白立方畫廊(White Cube)中環干諾道中50號







etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多