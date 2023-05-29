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繼去年的夏季展覽「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」後，大館日前再次迎來另一個矚目展覽——「希望——帕翠西亞．皮奇尼尼」（Hope - Patricia Piccinini）。用矚目來形容，相信不算太誇張，因為Patricia Piccinini的作品，看過後，必定在腦裡徘徊好一陣子。

Patricia Piccinini出生於1965年的非洲，在1972移居澳洲。她的作品呈現方式十分多元，包括雕塑、裝置、繪畫、攝影、錄像等，主題圍繞一貫以來的三大命題——自然、人類、科技。而這三大命題之間的組合，如人類與自然、自然與科技、科技與人類，卻延伸了許多不同面向的課題探討。

這次展覽是Piccinini於香港的首次個展，展出的作品超過60件，而最衝擊思緒與視覺的，少不了那一個個以超現實手法所呈現的雕塑。看著這些作品，讓人不期然想起一些關於超越自然和物種的電影，如《忘形水》(The Shape of Water)、《邊境奇聞》（Border）以及《羊懼》（Lamb）等，而當中的人與非人生物的倫理關係成為最大的道德批判，而亂了物種的不安最終能歸於平靜？

Piccinini以超現實手法、混合多種元素所呈現的雕塑作品中，也存在是否討好的面向與質疑。以最直觀的視覺來判斷，便是作品中是否存在於接近人類特徵或靈長類動物特徵的元素，如作品《懶蟲》（2018）、《庇護所》（2022）、《祭品》（2018），儘管是超物種的想像，但清晰的五官、平和的表情、互相依偎的關係，配合人性的命名，讓這種不知名的物種變得沒那麼有距離感。其中，《祭品》是一件可觸碰的作品，觀者可伸手撫摸這個有著刺猬形態，卻沒有尖刺觸感的物種，細膩且柔軟的毛髮讓人止不住觸碰的慾望，而一種既真實又陌生的感覺充斥在每次觸碰中，而在每次觸碰的過程中，作品也會逐漸受損，呼應其名稱，也巧妙回應最真實的人性。

Piccinini的作品也反映了人類的一些作為——因自身利益，讓地球、環境、動物陷入了危難之中。但藝術家並沒有用過於指責的手法去表達所想，反而以溫柔一面呈現人類與這些不知名物種/混種生物的關係。在作品《聯繫》（2018）、《親屬》（2018）、《無懼深度》（2019）、《幼苗》（2020）中，便可看到非人類生物照顧人類孩子的畫面，藝術家嘗試解構「人與動物本質上截然不同」的刻板印象，同時探討生物科技的出現與發展，模糊了自然與人工的界線。

隨著改變物種DNA的技術出現，爭議也隨之引起。在《當她睡時》（2021）中，藝術家所呈現的混種生物以已經滅絕的袋狼（又稱塔斯曼尼亞虎）為藍本，回應科學家正著手研究如何將已滅絕的袋狼帶回地球的舉動，對倫理意義提出疑問。延續科技與基因改造的議題，作品《清潔工》（2019）和《一起平安》（2022）中，均呈現了生物與人工的結合，如前者是海龜和人工造甲的結合，殼甲上設有兩個真空吸管，用以清理海洋垃圾；而後者則是穿山甲和如汽車堅硬般的外殼所結合，以回應因貪其鱗片而大量殘殺與走私穿山甲的行為。作品看似以保護之名，但實質卻是在控訴這只不過是權宜之計，命名更是諷刺，讓人直視問題根源。



「希望——帕翠西亞．皮奇尼尼」

日期：即日至9月3日

時間：上午 11 時至晚上 7 時（星期二至日）

地址：大館賽馬會藝方

票價：現場及網上售價不一，查詢請按此處。







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