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歷史並非靜止的，作品也會隨著歲月而變化與成長。看著Anselm Kiefer的作品，當下感覺是沉重的，而那種沉重來自物料的重量、製作的過程，經溫度、濕度、時間的提煉後，演變成眼前一幅幅實實在在的畫作。

由潘雅德 （Arthur de Villepin）及多米尼克．德維爾潘（Dominique Villepin）主理的Villepin Gallery 近日帶來德國當代藝術家安塞姆．基弗（Anselm Kiefer）的大型個人展覽——《安塞姆．基弗：黃金時代》（Anselm Kiefer：Golden Age），展出藝術家於2020年至2022年間的創作，包括大型裝置作品及多幅畫作等，創作主題依舊圍繞藝術家一向的靈感來源——神話、歷史、民族，以及身份認同。展覽取「黃金時代」（Golden Age）為名，靈感正是取自古希臘神話中的「黃金時代」，那個人類文明的巔峰時代，以及太初的繁榮與和平期間，同時訴說Anselm Kiefer烏托邦式的理想。

「I only use materials that speak to me」

為何說Anselm Kiefer的作品是沉重的，最直觀就是畫布上那厚重的物料，而那物料不僅僅局限於勾勒圖像的壓克力顏料，而是來自大自然的元素，包括土壤、稻草、木炭、鋼、鉛、金箔等，若將這些元素用以雕塑創作中，或許「重」這件事，就不會是一個焦點。看雕塑與看繪畫可以很不同，不僅僅是因為二維和三維的區別，儘管這條線愈來愈模糊，而是用於雕塑本身的物料已經具有自身的語言，並非如繪畫般，透過畫筆的勾勒、刻畫去拼湊所闡述的畫面，使用物料創作，加強的意義對此並無幫助。

I only use materials that speak to me.

I don’t believe that the idea can be found everywhere——

the Idea in the sense of spirit is already present in the material.

— Anselm Kiefer

藝術是時代的鏡子，直觀的映射了當時社會的境況，同時又如一首精煉的詩，記錄了創作者經年累月的閱歷。Anselm Kiefer出生於二戰時期，德國西南部的一個小鎮多瑙埃興根，所幸的是，出生之時離戰爭結束不算久遠。戰後的德國，以至於全世界，都處於百廢待興的狀態，也正因如此，藝術的思潮如雨後春筍般，在一夜間猛然湧現。

Anselm Kiefer 成長於戰後的年代，見證並感受戰爭帶來的影響。他的作品被歸類為新表現主義，使用原始的物料，直接明了的突出畫作中的物質性。德國哲學家布洛赫（Ernst Bloch）在《希望的原則》一書中，提出「具體烏托邦」（Konkrete Utopie, Concrete Utopia）的概念，說的是想實現幸福的未來，不在於盲目的空想，而是透過具體的步驟去實現這個烏托邦。Anselm Kiefer的作品中，就隱隱透著一種烏托邦式的理想，並透過煉金術的過程，去提煉本並捕捉物料的本質。

Heavy but Pliant

這次展出的作品中，可見到不少描繪山脈的畫作，如《萬能溶劑》（2021-2022）、《致喬瓦尼．塞岡蒂尼：邪惡母親》（2022）、《致喬瓦尼．塞岡蒂尼：吾欲觀山》（2022）、《阿茲特克黃金》（2021-2022）、《山中朝露》（2021-2022）等，從作品的命名，大概已猜到藝術家的靈感來源。

其中一幅作品《致喬瓦尼．塞岡蒂尼：吾欲觀山》就是取於意大利現實主義畫家喬瓦尼·塞岡蒂尼的臨終之言——「吾欲觀山」，喬瓦尼·塞岡蒂尼喜一生畫下不少阿爾卑斯山，那句臨終之言便是無法一償所願的哀嘆。畫作經過強酸的腐蝕、太陽的暴晒、雨水的沖洗，繼而綴以電解沉積物為畫面增添質感；畫作隨時間的流動，亦會產生變化，這也是藝術家如何看待生命與事物變幻無窮的定律。

上述提及觀看繪畫和觀看雕塑的方式不同，觀看Anselm Kiefer的作品，或許可結合兩者而言。就如僅用繪畫去形容Anselm Kiefer的作品，已不足夠，複合媒材（Mixed Media）加上小許的裝置元素，以及製作雕塑般的手法，已經模糊了繪畫的界線，不知用雕塑式的繪畫去形容他的作品會否更貼切？

展場中，有一條影片記錄了藝術家的創作過程，其中一幕展示了他將經高溫熔化的鉛，徑直地倒在了畫布之上，雖帶著這張畫布如何承受住這高溫的好奇之心，但這疑問卻被所呈現的效果而掠過，那獨有的質感正正記錄了一種變化無常，誰也不知道的下一秒。

不得不說，Anselm Kiefer的創作過程是暴力的，畫作中所使用的物料亦是沉重的，但在沉重中，偶爾的明亮卻又透著一種嚮往，一種不論對何事的嚮往。

《安塞姆．基弗：黃金時代》

日期：2023 年 5 月 19日至 2023 年 9 月

時間：週日至週三 | 11am – 6pm （僅限預約）；周四至周六 | 11am – 7pm （對外開放）

地點： Villepin Gallery | 中環荷里活道 53-55 號地下至二樓











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