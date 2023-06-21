收藏文章

Netflix台劇《人選之人—造浪者》播出後在台灣掀起一股#MeToo浪潮，不少曾受性侵的受害者也紛紛站出來說話，講述受害經過，當中台灣演藝圈的#MeToo風波更是於近日愈演愈烈，資深演員許傑輝、主持人黃子佼、「好爸爸」藝員宥勝，以至曾當紅一時的偶像炎亞綸，也是這次#MeToo風波直至的茅頭之一。

#Metoo熱潮源於2017年，當時荷里活的知名製片人Harvey Weinstein被指控性侵，爆發一連串女星們對性騷擾的抗議，並在社交媒體發起「#MeToo」運動，鼓勵曾受性騷擾或是性侵的受害者分享自身經歷，勇敢面對。多年來，#Metoo的浪潮不斷，社會亦開始愈來愈重視性騷擾的問題，因此每逢有受害者願意站出來，定會引發軒然大波，這次台灣的#Metoo事件也不例外。

許傑輝要求學生交「性感作業」、宥勝好男人形象一秒破滅！

今年6月14日，資深演員許傑輝被黃云歆、短今等多名女演員指控其性騷擾，有指許傑輝在擔任表演指導時，曾要求女學生「用乳溝夾朱古力」、或是用「童子拜觀音」的方式侵犯學生的私人部位；而黃云歆更直言曾遭許傑輝要求交「性感作業」，行為令人髮指。

事件發酵數天後，多名受害者現身指控許傑輝性騷擾，而許傑輝本人則在Facebook表示，即日起退出演藝圈，並停止所有公開活動，將會「深自反省、誠心道歉」，承認過錯，完結其33年的演藝圈生涯。

在許傑輝的性騷擾事件過後，日前有在經紀公司工作過的女生於Facebook發文表示，曾遭「一名形象非常好的好爸爸」、「舉家遷移至台中讓小孩讀書」的男演員於家中強吻，該名男星更把手伸出內女生內衣內強行撫摸！

事件茅頭直指向來以好爸爸、好男人形象示人的演員宥勝，宥勝於同日發出道歉聲明，承認曾非禮女同事：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的很對不起。」

下一頁：黃子佼強吻17歲女生、炎亞綸拍不雅影片







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加