收藏文章 七月藝遊 | 徐世琪威尼斯雙年展回應展、Magritte x LALIQUE超現實水晶雕塑 徐世琪隆重呈獻:宇宙最強之懸浮者 ── Lauren O 繼去年代表香港參與威尼斯視藝雙年展後,徐世琪月前於M+舉辦展覽:宇宙最強之懸浮者 ── Lauren O,以全新面貌展示藝術家在威尼斯視藝雙年展的作品。展覽圍繞一個具有懸浮能力的傳奇人物Lauren O為主線,分為兩個部分;第一部分主要展示了「Lauren O」的一些研究與手稿,以及多個不規則多邊形雕塑,從實心形態到空心框架,探索關於幾何學和宇宙的傳統概念。第二部分則是藝術家回應Lauren O的一系列作品,包括標誌性的頭髮刺繡《雀鳥集體名詞博物館》(2023),以及一部錄像作品《The Magnificent Levitation Act of Lauren O》,講述Lauren O與1960年代美國反戰運動催生的社會運動組織Laden Raven之間關係。

徐世琪隆重呈獻:宇宙最強之懸浮者 ── Lauren O

日期:即日起至10月8日

地址:西九文化區M+博物館

霓續 Vital Signs



霓虹燈是不少人對香港繁華街道的印象,在港產片的定格中,也免不了這曖昧的光暈,但隨著城市的發展,地區的重建,這些舊有的標識也被漸漸卸下……大館全新展覽「霓續」便是以香港獨特而鮮明的視覺文化形象為主題,細說這逐漸消失於街道的光景。展覽橫跨兩個區域,從01座複式展室到洗衣場石階,觀眾可再次見到被卸下的霓虹燈招牌重新亮起,其絢麗的色彩仿如將視線拉到一些經典電影中。展出的霓虹燈包括東方表行、南昌大押、大同老餅家、妙麗等,到了洗衣場石階,還可見到五個巨型霓虹燈招牌豎立在樓梯上,前後密集的排列宛如重現舊時的香港街角風景。

霓續 Vital Signs

日期:6月30日至9月3日

時間:中午12時至晚上8時

地址:大館01座複式展室,以及洗衣場石階

Magritte x LALIQUE

法國百年水晶品牌LALIQUE近日舉辦藝術展覽——Magritte x LALIQUE,以超現實主義藝術家René Magritte的創作為靈感、水晶為載體,展示品牌的6件新作。新作均以René Magritte的數幅經典作品作為藍本,包括語言與形象間相悖的《這不是煙斗》、極具形象的《紳士的帽子》、還有Magritte畫下至少十二幅以上的戴面具的蘋果《蘋果的秘密》,以及帶著印象派風格的《杯中沐浴》等,雖然水晶抹去了繪畫的色彩,但Magritte的超現實主義在晶瑩剔透下,還是別有一番風味,置於家中,別有生趣。 LALIQUE由René Lalique在1888年創辦,從珠寶到玻璃再到水晶,品牌以精緻的手工和不拘一格的風格而聞名,時至今日,品牌除了最初的香水瓶之外,已經發展成六大系列,包括裝飾擺設、室內設計、家俱、香水、藝術品及酒店等,詮釋藝術、工藝與生活品味這件事。

Magritte x LALIQUE 藝術展覽

日期: 6月29日(星期四)至7月11日(星期二)

時間: 上午10時30半至晚上8時

地址: 國際金融中心商場1層LA2

查詢:lalique.com



