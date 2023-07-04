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自AI繪圖工具盛行後，網絡上隨處可見各種既誇張、又天馬行空的藝術作品，不過要數到近期最具話題度的，相信也是以Wes Anderson風格繪製出來的《哈利波特》、《Star Wars》，以至《阿凡達》等等的畫作。鬼才導演Wes Anderson以對稱構圖、鮮明色彩見稱，即使你未必知道他的名字，也一定曾看過他的作品。

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當大家看AI創作看得津津樂道，但這位原創者卻公開表示：「只要有人傳給我看那些創作，我會立刻刪除，叫他們不要再把人們模仿我的作品給我看。」畢竟AI始於也是AI，即使做得如何細緻美觀，始終也缺乏了Wes Anderson自身的創作靈魂。

提到這位鬼才導演，相信大家也會想起他的最新電影《小行星城》，大家已買飛入場觀看了嗎？如果還未的話，不妨先一起回顧一下Wes Anderson的經典電影，再一次走進他的獨特美學世界！

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橫掃多達65個奬項！《布達佩斯大酒店》

在Wes Anderson眾多的作品中，最為人熟悉的，絕對是《布達佩斯大酒店》。電影講述在二戰期間的歐洲，「布達佩斯大酒店」是一間遠近聞名的大飯店，不少政商名流都爭相入住。故事圍繞酒店禮賓員古斯塔夫和他身邊的年輕門生，展開一連串的軼事。

電影中，不時也能看到Wes Anderson最愛的置中對稱構圖，以及一幕又一幕以粉紅色為主色調的畫面，這種配色雖然不為人常用，但看著卻毫無違和感，令人不得不佩服這位大導。為營造當年的歐洲城市風景，Wes Anderson特意參考了舊照片和20世紀荷里活喜劇，更親身遊覽了維也納、慕尼黑、布達佩斯等城市，把他理想中的影像一一呈現出來！《布達佩斯大酒店》曾在國際電影界中橫掃多達65個奬項，當中包括第87屆奧斯卡的最佳原創音樂、藝術指導、服裝設計以及化妝與髮型設計，可說是Wes Anderson的成名作之一。

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