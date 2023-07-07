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中國當代藝術家蕭勤Hsiao Chin於2023年6月30日與世長辭，享年88歲。

蕭勤的藝術創作蘊含了東方靜觀精神、哲學思想，結合西方抽象藝術，透過繪畫的淬煉，詮釋他對於禪道、宇宙、生命本質的探討。

蕭勤的大半生都花在了創作上，他不僅是華人抽象畫家的先鋒，在1956年聯合創立的「東方畫會」也影響了後續不少創作者。六十年代，他在米蘭發起的以東方哲學為思想宗旨的「龐圖國際藝術運動」，仍然是現代藝術史上重要的一環。

在藝術成就上，蕭勤或許留下了不少亮點，但他的人生卻談不上順風順水。自年幼起，蕭勤便經歷親人的生離死別、戰爭下的流離，儘管如此，他仍寫下這樣一句話：「就算人生曲曲折折，引導我的信念卻永遠在，它引導著讓我在途中不曾迷失。」

這是蕭勤寫於2018年中華藝術宮舉辦的個展《蕭勤回家》的自序中，開頭的第一句話，那是一篇他獻給家人的自序，也是一個獻給家人的展覽。

蕭勤出生於1935年的上海，父親蕭友梅是中國現代音樂歷史上著名的作曲家及音樂理論家，也是上海音樂學院的創辦人，但卻在蕭勤年幼時便撒手人寰，而他的母親也在五年後相繼去世。雖未隨父親踏上音樂之路，但卻受堂姐蕭淑芳（中國當代著名畫家）的啟蒙，開啟了藝術的探索。1949年，年僅14歲的他，因戰爭關係隨姑父王世杰移居台灣，曾隨版畫家周瑛、朱德群學習，但李仲生是他作為現代藝術的啟蒙教師，並且和同門聯合創辦「東方畫會」，以「在中國推動現代藝術」及「如何使中國藝術現代化」為目標。

不久後，他獲得西班牙政府獎學金，先赴巴塞隆拿留學，且因教學理念與之相背而放棄了在校學習的機會，但卻開始了長達40年的旅居義大利的生活。期間，他與結識的藝術家一同發起了米蘭的「龐圖國際藝術運動」，也曾受西藏密宗、印度曼陀羅畫作影響，以對稱的構圖、鮮豔的色調取代原本流動、簡潔及帶著偶發性的藝術風格；也在遠赴美國教書時，受到當時美國的「極限藝術」的影響，以壓克力代替傳統油彩作畫。

「對我來說，作畫這件事的第一重要性，並非『作畫』，而是透過作畫來對自己的人生始源的探討，人生經歷的記錄及感受，和人生展望的發揮。」

90年代，蕭勤的女兒因意外而去世，白髮人送黑髮人的悲痛導致他一度無法創作，待他在拾起畫筆之際，便帶來了《永久的花園》、《度大限》、《光明彼岸》、《生命力》及《莎芒妲之昇華》等經典系列。蕭勤在藝術創作上，或許也有過靈感枯竭之時，而他的生命中，或許也有消極一刻，但他花盡一生在周旋的禪宗思想也成了他人生路上的一盞燈，引領著他的藝術於他的人生，以更絢麗的色彩作為回應。







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