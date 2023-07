收藏文章

法國畫家保羅·德拉羅什Paul Delaroche在1839年看見第一張攝影照片後,感概「繪畫已死」;然而,30多年後,印象派的出現打破了傳統的美學觀念,更重新定義何為繪畫;在接下來的大時代漩渦中,「繪畫已死」的說法,也反反复复被提起,但也陸陸續續被推翻。

影像有著長遠的歷史,甚至比文字還要早出現。它將時間定格,記錄下歷史、留下了曾經存在的生活軌跡,而繪畫則是其中一種呈現影像的方式。作為當代身價最高的在世藝術家之一,大衛·霍克尼David Hockney 以繪畫書寫了逾半世紀的故事。當然,David Hockney也不止繪畫,他的攝影作品也是他創作觀念與過程的一塊重要的拼圖,很好的詮釋了他對觀看的理解。

看David Hockney的作品,色彩想必是最先映入眼簾的元素,大片高飽和度的色調佔據畫面,「繽紛」一詞逐漸成為辨識他的繪畫元素之一。視線隨著畫面而動,色彩散發著絲絲愉悅感,仿如進行了一場視覺的旅程。

David Hockney曾談及繪畫的核心,就是如何用靜止的圖像去表達一個隨著時間推移而變化的空間。因此,空間與構圖在他的畫裏,也是一個視覺享受與觀看的方式。「視角」是David Hockney多年來一直反覆研究的命題。他打破西方傳統的單點透視法,取中國傳統水墨的散點透視為靈感,最後以「逆向透視」(reverse perspective)的方法,去尋求/總結「視角」的可能性。這個手法常見於他以拼貼手法展示的攝影作品中,打破了以透視規則作為攝影的本質,發展出一種流動性的、多角度的觀看體驗,與此同時,這種類似是散點透視的呈現方式與體驗亦延伸至他的繪畫,以及其它新媒體的創作當中。

作為當今炙熱的藝術家之一,想欣賞David Hockney的作品也不是甚麼難事。這個夏季,東京都現代美術館就帶來了David Hockney的首個大型回顧展,展出藝術家從六十年代至今、跨越大半生的藝術創作;展覽分為八個展區,展出作品約莫150件,從速寫、繪畫、版畫、攝影到iPad作品等,主題從亦橫跨人物、靜物到風景。今次的展覽是David Hockney在27後,再次於日本美術館舉辦的大型回顧展,有不少標誌性且焦點的作品,包括早期的雙人肖像作品《克拉克夫婦和波西》(Mr and Mrs Clark and Percy)(1971)、經典的「逆向透視」的攝影作品《漫步在京都龍安寺的枯山水,1983 年 2 月 21日》(Walking in the Zen Garden at the Ryoanji Temple, Kyoto, February 21st, 1983)還有首次在亞洲展出的大型風景繪畫《東約克郡沃蓋特的春臨》(The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011),以及讓人翹首以待、創作於疫情期間,他在法國諾曼底創作長達90米的大型繪畫作品《一年在諾曼底2020-2021》(A Year in Normandie 2020-2021)等不同作品,展覽幾乎涵蓋David Hockney創作之路的走向與風格的轉變,不僅可以感受到藝術家對於色彩與視角帶來的愉悅與衝擊,還能感受到關於創作這件事,如何用餘生去探索的旅程。

《克拉克夫婦和波西》(Mr and Mrs Clark and Percy)(1971)

《David Hockney》回顧展

日期:7月15日至11月5日

地點:日本東京都現代美術館一樓與三樓

查詢:https://www.mot-art-museum.jp/en/exhibitions/hockney/







