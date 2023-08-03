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03/08/2023Text: Christy Yiu

Barbie除了是一個玩偶，還可以有其他存在意義？從《Barbie》電影插曲，解構芭比世界的性別平權和自我認同

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　　《Barbie》自上映後話題不斷，不論是電影的選角、服裝造型，以至劇情的中心思想，也是好評如潮。相信大部分入場的觀看人也一樣，初初本以為只是一套改篇兒時玩物的真人版電影，怎想到《Barbie》卻是一部圍繞性別平權和自我認同的電影，意義深遠，不論是話題還是觸目度也勝過同期上映的《奧本海默》。

 

Source/ Internet

 

　　電影講述Margot Robbie所飾演的主角Barbie是一名「典型芭比」（Stereotypical Barbie），她和其他Barbie同住在Barbieland中，每天過著完美生活，不愁生活。在一次的舞會上，Barbie突然開始思考死亡，身體也開始出現怪異的變化，逼使她要到現實世界解決自身問題，同時亦使Barbieland亦危在旦夕。

 

　　電影融入了不少歌舞元素，從一開始以Lizzo的《Pink》帶觀者走進Barbie世界、Sam Smith 的《Man I Am》、Ryan Gosling親自敘述內心世界的《I’m Just Ken》，至貫穿整套電影的Billie Eilish《What Was I Made For?》，歌曲旋律動聽，當中的歌詞亦別具意思，呼應電影中Barbie和Ken的內心世界。

 

下一頁：《Pink》── 這就是屬於芭比的粉紅世界！

 

  • by Senior Editor

    Christy Yiu

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