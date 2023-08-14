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「藝術源於生活，卻又高於生活。」俄國唯物主義哲學家車爾尼雪夫斯基（N.G. Chernyshevsky）的這句話經常被提及，卻也充分的說明了作為一名創作者，懂得感受生活是何其重要的一件事。



繼去年推出的《Alan Chan: Collecting Inspiration for Design》一書後，香港設計師、收藏家兼品牌顧問陳幼堅（Alan Chan）日前於西九文化區富藝斯總部舉辦了同名展覽「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」（Alan Chan: Collecting Inspiration for Design），延續書中故事，將生活美學的靈感與質感，以展覽的形式向觀者訴說關於收藏、藝術及創作這件事。





談及陳幼堅，最先映入腦海中的印象必定是「設計師」三個字，而他的半百人生亦幾乎都花在了設計上，不少經典且為人熟知的作品幾乎每天都圍繞著我們，如品牌標識可口可樂、維他奶、李錦記到大快活等；除了品牌及識別設計，他還涉足海報、包裝、產品、室內設計，以及展覽策劃等，現七十餘歲的他，仍活潑的像個小孩，近年更開始向藝術的領域進發。

「我希望擁有喜歡的東西，但不是為了占有，而是充分受到事物背後的一個想法或一段故事啟發後，產生新的共鳴。」





除了設計師三個字，陳幼堅也絕對擔當得起收藏家這三個字。時次展覽主要分為三個部分——「收藏之樂」（Joy of Collecting）、「創作之樂」（Joy of Creating）和「策享之樂」（Joy of Curating），共展出逾800件展品，更跨越50年代創作歷程，從收藏、創作和策劃循序漸進的訴說陳幼堅對於設計、藝術、生活的看法。



第一部分是「收藏之樂」，展示了大量陳幼堅多年來在世界各地搜羅回來的大小物件，從拍賣行、藝術商、古董店到跳蚤市場都有；30多個展櫃共展出500多件藏品，收藏之物從瓷器、漆器、花器到銀器；從筆、墨、硯到的懷舊玩具、潮流模型等，走在其中，就如一個尋寶遊戲，樂而忘返的去挑自己的心頭好；中間更穿插了他的一些設計項目，如《當下》腕錶(NOW timepiece)、以「九九消寒圖」為靈感的設計等，不論是藏品還是作品，都將「東情西韻」的美學理念貫穿其中。

第二部分是「創作之樂」，挑選了陳幼堅從2000年至今的作品，當中可以欣賞到陳幼堅一些經典且充滿玩味的海報設計，如《為人民服務》、《英雄所見略同》海報系列；還有用iPhone拍攝的系列作品《iEYE愛》，還有一張「思路系列」（The SILKROAD Collection）座椅設計，以及創作於1970年的《一夢》，以法國地毯品牌Maison Pinton重新呈現和疫情期間所創作的繪畫作品《17歲的我》系列畫作。

第三部分是「策享之樂」，展區將陳幼堅的「第二個家」——私⼈藝術空間 Salon 27的一隅還原於此，裡面擺放了不少大師作品，如曾梵志為其繪畫的一幅肖像畫、常玉、井上又一、Andy Warhol、Damien Hirst、空山基、鄭路等作品，以及精緻的歐式家具、擺設，從而抽絲剝繭的感受他的創作靈感來源！



「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」（Alan Chan: Collecting Inspiration for Design）

日期：2023年8⽉12⽇⾄8⽉27⽇（星期⼀⾄⽇）

時間：中午12時⾄晚上7時

地點：PHILLIPS 富藝斯西九文化區亞洲總部







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