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今年港產片未能承接去年的盛勢，踏入暑期，在香港公映的港產製作中，較為惹人注意和談論的似乎只有《別叫我「賭神」》一片，其餘盡是美國荷李活動作片的天下。《別》片矚目之處，自然是這部電影屬周潤發近數年的唯一作品。翻查紀錄，他的上一部電影已是2018年公映的《無雙》。雖然《別》片應該早於2020年新冠肺炎疫症爆發前已經拍竣，但確實還算是他的「新作」。

周潤發在香港演藝圈的地位自不待言，可算是港產片在上世紀70年代從國語對白轉回粵語對白（意味著本土味道更為濃厚）後培育出的第一個電影巨星。跟其他廣受歡迎而歷久不衰的演藝偶像，如李小龍、許冠傑或張國榮等相比，周潤發的獨特之處在於有濃厚的草根味道。眾所周知，他是南丫島原居民，學歷不高，小時候曾經耕種，長大後當過辦公室助理、郵務員和酒店門僮等，然後才加入電視圈，成就來自長時間的艱辛拼搏。他最為走紅的70年代末期（以電視時代開始計算）至90年代中期，也正好是香港經濟和港產片發展最為蓬勃和急劇的年代。近年「發哥」（這個大多數港人慣用的稱呼足以顯示大家對他的親切感）給港人的印象，是生活相對簡樸，平易近人，最常見的新聞是在山間遠足和九龍城買菜，給普羅市民遇上，非常樂意來個合照。換句話說，周潤發或許是最能代表港人的演藝偶像，不在於他最具明星魅力，而在於他的生活和形象看似貼近一般香港人，伴隨我們成長（甚或老去），更是香港社會的象徵。

因此，我們仍一直關心周潤發的演藝發展：究竟他在半退休狀態下會否仍有佳作？更有趣的是，《別》片的出品人名單中有周的妻子陳薈蓮，令人猜想他們兩夫婦願意出資拍攝，那麼周潤發是否有甚麼演藝上的心願想藉這部電影完成？

由著名編劇兼導演莊文強（名作有《無間道》系列、《竊聽風雲》系列和《無雙》等）執筆寫劇本的《別》片，以澳門為背景，講述周潤發飾演的理髮師嗜賭成性，不時輸到身無分文，早已與他離異的前妻袁詠儀因患上癌症，將有自閉性的兒子柯煒林交予周照顧。兩人最初完全陌生，最終建立起真正的父子情誼。

《別》片可算劇情流暢，情節豐富，大部分演員也表現理想，最搶鏡的是柯煒林。但是電影無甚令人感到驚喜或意外的地方，觀眾在開場不久已不難估計到整個故事發展；而且不論角色設定、感情表達，以至幾段主要情節的鋪排均流於較為舊式的處理，類近上世紀80、90年代的港產片，演繹重視直白外露，人物塑造稍嫌粗枝大葉。其中最明顯的，是周潤發與兩名好友（廖啟智和白只飾）在前段有不少插科打諢的搞笑場面，令筆者想起的甚至是周在電視時代類似《親情》（1980年）角色「木咀輝」的風格，不免顯得有點硬滑稽。從戲院觀眾的反應看來，他們對這種演繹還是受落的。不過，《別》片的成績無疑未算突出，輿論反應也並不熱烈。

周潤發夫婦究竟為何對這部電影「情有獨鍾」，樂意投資，從片中也不易推敲得到。但是，筆者猜想，《別》片從情節到表演方式的「懷舊演繹」，會不會是創作人甚或周潤發的刻意設計，作為對他自己昔日名作的某種回顧或致敬？周潤發在全盛時期拍過多部極為叫好叫座的港產片，塑造了多個深入民心的角色，大致可分作三類：第一類是「英雄片」的英雄，代表人物自然是《英雄本色》（1986年）中的Mark哥，這類人物即使是黑幫分子或囚犯，都以性格豪邁和有義氣見稱，造型也顯得別具型格；第二類是深情浪子，例如《秋天的童話》（1987年）的船頭尺和《阿郎的故事》（1989年）的阿郎，在這些言情文藝片中，周潤發的角色通常生性不覊，甚或不務正業，但是跳脫性格加上情深一往卻足以營造出浪漫動人的故事；而第三類則是「賭神」高進，《賭神》（1989年）和其後一系列作品雖然在藝術上獲得的評價不高，但高進仍在香港通俗文化中佔一席位。周潤發近年在《寒戰II》（2016年）和《無雙》等擔演的角色，雖然並非傳統的英雄人物，但至少仍屬「有型」的成功人士，接近上述第一類形象；而他在王晶執導的《賭城風雲》系列（2014年、2015年、2016年）中，仍以賭神形象出現。到《別》片周潤發演的「吹水輝」，正好是中年版的深情浪子，另外這角色由傳奇賭神回歸平凡賭徒，電影還以《別叫我「賭神」》為名，或許也是周潤發有意識地對自己的賭神形象作反諷。至此他可算用了近年的多部作品來回顧、總結了自己過去的三大形象，說是某種形式的「自我致敬」也不為過。

說到這裏，讀者不難發現，論創造形象和影響力，周潤發的黃金時代還是在80年代。自90年代中期港產片較為衰落後，他乘著「英雄片」在國際間獲得讚譽的聲勢，進軍荷里活；到00年代中期，又到內地拍攝過多部中國電影。在這兩段時期中，周潤發在個別電影的表現中依然可觀，演技甚或更進一步，例如《臥虎藏龍》（2000年）和《滿城盡帶黃金甲》（2006年），但是大概是電影類型、題材或角色所限，他未能如昔日那樣搶鏡，人物形象也無法創造風潮──可能只有在港產片中，周潤發才可以真正神采飛揚，如魚得水。

過去10年，周潤發恢復以拍攝港產片為主，產量不多，相信賺取片酬並不是他的主要考慮，但是他的選片標準實在令不少影迷摸不著頭腦──為甚麼要接拍《賭城風雲》系列呢？跟另一些早已享負盛名的資深演員比較，他似乎並不著意要拍攝充分發揮演技的傳世之作，又或扶掖新導演，參演別具誠意的小製作。

周潤發曾奪過數次「香港電影金像獎」和「台灣金馬獎」的「最佳男主角獎」，但最後一次已是1990年憑《阿郎的故事》獲獎。以他的演藝才華，實在值得獲取更多認許。因此，在香港影迷眼中，「發哥」今年雖已68歲，但依然精力旺盛，演技精湛，大家並不希望這次「自我致敬」已是他的榮休之作，而是期待他日後還會勇於選擇具創意的拍攝計劃，再作突破，開創另一高峰。