收藏文章

「對我來説，人生每個不同的階段是一種『輪迴』；離開了這裏，還有另一處……」

這是華人藝術家蕭勤臨終前為展覽《超元•萬象：蕭勤的藝術》錄製的一段影片，最終以音頻形式，在展覽裏緩緩地播放著……

展覽《超元•萬象：蕭勤的藝術》於7月28日在澳門美高梅劇場開幕，是澳門國際藝術雙年展2023（Art Macao 2023）的其中一個展覽，由3812 畫廊聯合創辦人許劍龍（Calvin Hui）策展、菲利普•多德Philip Dodd 擔任策展顧問，展覽從構思、籌備到落成，已兩年有餘，是藝術家在澳門歷年來最大的展覽。策展人Calvin為蕭勤老師舉辦過不少展覽，亦一同走過世界各地，二人亦師亦友。因此，除了客觀的呈現藝術家的藝術歷程外，這個展覽更多了一份溫暖與情感。據Calvin憶述，展覽中那短短的六分鐘音頻，是蕭勤老師前後花了兩個星期的時間，用上每天最精神的狀態去錄製……只可惜，在開展前的一個月（2023年6月30日），蕭勤老師卻撒手人寰了，享年88歲。

「其實，世界上沒有黑暗，只有光明，就要看我們會不會領悟……」

蕭勤的大半生都花在了創作上，他不僅是華人抽象畫家的先鋒，在1956年聯合創立的「東方畫會」也影響了後續不少創作者。六十年代，他在米蘭發起的以東方哲學為思想宗旨的「龐圖國際藝術運動」（Punto International Art Movement），仍然是現代藝術史上重要的一環。

「龐圖」是意大利文PUNTO的譯音，代表點狀之意；這小小一點，既可是不起眼的存在，亦可是萬物的始與終。而時次展覽就以圓點為始，帶觀者走進藝術家的藝術宇宙，看藝術家筆下，一個又一個的同心圓、一筆又一筆的幾何、線條、色塊，對生命與宇宙的探索。

展覽結合藝術—科技—娛樂（ART-TECH-TAINMENT），分為八個展區，包括「生命之圓」、「宇宙精神之旅」、「炁之源」、「太空旅行」、「莎芒妲的永久花園」、「藝術作品展」、「超越無限」，以及「金獅大堂數字藝術創作體驗」；合共展出六十六幅原作，以及一系列結合VR 和 AR的影片。作品從六十年代至今，跨越藝術家的六十餘年的創作，當中不乏一些極具代表的作品，更聚焦了蕭勤老師於創作路上的一些重要時刻和轉捩點。

展區「生命之圓」中，設有一個3.5米高的LED光球與七個懸掛於半空的星球，組成了「蕭勤的太空船艙」，配以蕭勤老師親自錄製的六分鐘音頻，仿如邀請人走進他眼中的宇宙世界。星球之下，是蕭勤老師創作於1990年代、重返圓點的《新世界之能》系列畫作，簡約的構圖、明亮的色彩，讓人一探藝術家遊走於物理、宇宙與哲學、精神的世界。

整個展覽加入了不少藝術科技（Art Tech）與互動的元素，在展區「宇宙精神之旅」中，就有藝術家與多媒體藝術家黃宏達合作的作品《天鏡》與《無限》，以數字化的方式投影在裝置中，再以鏡面元素營造出一個無限的空間；「炁之源」展區則是一個互動式的裝置，取藝術家自六十年代開始探索的道家思想「炁」為靈感，以觀者身體為原型，結合蕭勤的畫風，創作出一幅獨一無二的作品。

「就算人生曲曲折折，引導我的信念卻永遠在，它引導著讓我在途中不曾迷失。」

展區「太空旅行」和「莎芒妲的永久花園」是編者逗留最久的地方，亦是展場以VR與AR形式詮釋作品的展區。「太空旅行」以藝術家六十年代和九十年代的《宇宙能量》系列作品為主，分別製成《希望之光》和《宇宙組曲》兩條影片，以全亞洲最大的全景LED幕牆播放著。站在巨型的LED 幕牆前，看著蕭勤畫中的宇宙世界緩緩流動，在視覺的交錯下，宛如置身其中。

另一邊廂，「莎芒妲的永久花園」則以AR形式帶你走進一系列創作於九十年代的畫作中。九十年代，也是蕭勤老師非常重要的轉捩點。那年，他的女兒莎芒坦（Samantha）在洛杉磯意外逝世，白髮人送黑髮人的悲痛導致他長達九個月無法創作，待他在拾起畫筆之際，便帶來了《永久的花園》、《度大限》、《光明彼岸》、《生命力》及《莎芒妲之昇華》等充滿張力和感染力的畫作。畫筆下，是蕭勤老師對於生命的真義、對於永恆的重新理解與詮釋。而這個展區便將這系列經典的畫作以AR呈現，讓觀者切身走進蕭勤老師筆下的「永久花園」，在色彩與幾何的渲染中，感受那股思念之情、感受那絲由悲痛轉化為美好的冀望。

同場，還有從六十年代至今的六十六幅原作，包括在美高梅大堂永久展出的《光之躍動2016》，那是蕭勤老師藝術生涯中，尺寸最大的作品；此外，還有首度展出的《往永久的花園-10》和《神光-10》，以及一系列美高梅「主席典藏」的作品，從不同時期的作品，感受藝術家的藝術理念與走向。

除了數十幅原作外，在展區「藝術作品展」和「超越無限」中，清晰的時間線列明了藝術家人生中重要的時刻與作品，讓觀者更清楚了解到蕭勤老師六十餘年的創作歷程。在展區的最後一部分，以作品《希望》作結。作品創作於疫情期間，命名也直白地表述了藝術家對於生命與生活的看法與態度，以藝術家的話作結，便是「就算人生曲曲折折，引導我的信念卻永遠在，它引導著讓我在途中不曾迷失。」

《超元•萬象：蕭勤的藝術》

日期：即日起至9月24日

時間：中午12時至晚上9時

地點：美獅美高梅 ─ 美高梅劇院

入場：免費（需提前登記）

網站：https://infinityart-id.mgm.mo/zh-Hant







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載